Bezzałogowiec spadł w okolicy Trzebienia. "Nie był to niezidentyfikowany obiekt"

W miejscowości Trzebień na Dolnym Śląsku w czwartek po południu spadł dron. Pierwsze doniesienia mówiły o tym, że około godz. 18 mieszkańcy zauważyli tajemniczy obiekt, który spadł z nieba - podał lokalny portal Istotne.pl.

- Zgłoszenie otrzymaliśmy o godz. 18.02. Straż pożarna pomagała w zlokalizowaniu drona. Dosyć szybko udało się go znaleźć - powiedział st. bryg. Aleksander Kucharczyk. Strażak dodał, że bezzałogowiec spadł w lesie i nikt nie ucierpiał.

Trzebień. Bezzałogowiec spadł w lesie

Wiadomo też, że był to dron wojskowy. Kucharczyk pytany o to, do jakiej armii mógł należeć, odpowiedział, że straż nie ma informacji, "czy był to dron amerykański, brytyjski czy polski, ale nie był to niezidentyfikowany obiekt”. - Jego obecność (w przestrzeni powietrznej – red.) była kontrolowana przez wojsko - przekazał nam st. bryg Kucharczyk.

Oficer prasowy Komendanta Powiatowego PSP w Bolesławcu st. bryg. mgr Piotr Pilarczyk powiedział Polskiej Agencji Prasowej, że podczas upadku nie było eksplozji. Obiekt według relacji strażaka miał około 8 metrów rozpiętości skrzydeł. Dron został przekazany wojsku.

RadioZET.pl/Istotne.pl/PAP