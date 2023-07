Biskup w mercedesie z rejestracją "TACA". "Chrzczę tę drogę". Nagranie zwala z nóg

Mieszkańcy wsi Jutrków w Łódzkiem bezskutecznie domagali się od lokalnych władz remontu drogi w kierunki Kierzna, poprowadzonej przy granicy z powiatem kępińskim. Postanowili więc sami utwardzić jezdnię. Po zakończeniu inwestycji uczcili to w nietypowy sposób. W sobotę 24 czerwca zorganizowali uroczyste otwarcie drogi, które okazało się parodią.

Zwykle takie imprezy odbywają się z pompą. Są politycy i księża, a nawet biskupi, którzy w świetle kamer kropią świeżo położony asfalt święconą wodą. We wsi Jutrków ich nie było. Pojawili się za to strażacy z transparentem, na którym napisano, że droga została sfinansowana z funduszy mieszkańców wsi Jutrków i dzięki pomocy “ludzi dobrej woli korzystających z tej drogi”.

Jutrków. Mężczyzna przebrany za biskupa poświęcił drogę

Punktem kulminacyjnym była parodia święcenia drogi i przecinania wstęgi. Najpierw na miejsce przyjechał mercedes z napisem “TACA” w miejscu tablicy rejestracyjnej. Wysiadł z niego szofer, który otworzył drzwi mężczyźnie przebranemu za biskupa. Mieszkaniec odgrywający hierarchę Kościoła katolickiego pobłogosławił osoby biorące udział w przedstawieniu. Następnie dwie kobiety powitały go chlebem i ucałowały dłoń. Później dołączyli do niego go dwaj mężczyźni przebrani za proboszcza i ministranta. Wręczyli mu kropidło i nożyczki do przecięcia wstęgi.

- Chrzczę tę drogę. Niech wam wszystkim tu zgromadzonym służy - powiedział mieszkaniec odgrywający biskupa, kropiąc nową nawierzchnię wodą i wykonując znak krzyża. Później, wspólnie z księdzem, przeciął biało-czerwoną taśmę ostrzegawczą, która służyła jako wstęga. Zgromadzeni uśmiechali się i bili brawo. Na koniec biskup zaprosił proboszcza do mercedesa i razem odbyli przejażdżkę nową drogą.

RadioZET.pl/tugazeta.pl