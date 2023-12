Syreny radiowozów w całej Polsce zawyją 5 grudnia o godz. 17 równo, a dźwięk syren będzie utrzymywał się przez minutę. Jest to forma hołdu dla Daniela Łuczyńskiego i Ireneusza Michalaka, policjantów postrzelonych przez Maksymiliana F. we Wrocławiu. Obaj funkcjonariusze pełnili służbę w komisariacie Wrocław-Fabryczna. W ostatni piątek, w trakcie przewożenia Maksymiliana F. do izby zatrzymań, zostali przez niego postrzeleni z pistoletu. Zatrzymany uciekł z radiowozu, a obaj funkcjonariusze ranni w głowy w ciężkim stanie trafili do szpitali.

Dlaczego wyją syreny dziś 5 grudnia? [Wrocław, Warszawa, Kraków i cała Polska]

W poniedziałek 4 grudnia policja poinformowała o śmierci dwóch policjantów. Funkcjonariusze w całej Polsce oddadzą hołd zmarłym kolegom, włączając syreny radiowozów.

"Policjanci, pracownicy Policji. W pędzącym pełnym niebezpieczeństw świecie zatrzymajmy się. 5 grudnia - o godz. 17.00 niech w całym kraju zabrzmią syreny naszych radiowozów. Oddajmy część Naszym Kolegom, którzy zginęli podczas wykonywania obowiązków" - przekazał na portalu X komendant główny policji Jarosław Szymczyk.

Maksymilian F., poszukiwany listem gończym do odbycia kary sześciu miesięcy więzienia za oszustwa, został zatrzymany w piątek wieczorem. W trakcie transportu do izby zatrzymań mężczyzna postrzelił konwojentów i zbiegł. Został zatrzymany w sobotę rano. Funkcjonariusze zmarli w szpitalu. Z powodu ich śmierci, prokuratura zapowiedziała już, że zmieni zarzuty, które usłyszy Maksymilian F. - Z uwagi na tragiczne informacje (...) prokurator dolnośląskiego pionu przestępczości zorganizowanej Prokuratury Krajowej w najbliższym czasie zmieni Maksymilianowi F. zarzuty z usiłowania zabójstwa na zabójstwo — powiedział Karol Borchólski, prokurator z działu prasowego Prokuratury Krajowej.

Dlaczego wyją syreny policyjne 5 grudnia? Hołd dla zmarłych policjantów

Zmarły w wyniku postrzału asp. szt. Daniel Łuczyński miał 45 lat i 19-letnie doświadczenie pracy w policji. Asp. sztab. Ireneusz Michalak, który również poniósł śmierć w wyniku postrzelenia, był o dwa lata starszy, a w służbach pracował od 26 lat.

Policjanci wspominający zmarłych funkcjonariuszy podkreślali, że obaj byli dumni z pracy, którą wykonywali i oddawali się jej z całym poświęceniem.

"Był dumny z roli policjanta, uwielbiał swoją pracę, zawsze z oddaniem i pełnym zaangażowaniem pomagał innym, chroniąc mieszkańców przed przestępcami. Mimo trudności jakie stawiał na jego drodze los, potrafił pokonać przeciwności, zawsze z odwagą i determinacją podejmował walkę o lepsze jutro swoje i swojej rodziny. Pozytywnie nastawiony do życia zarażał innych swoim uśmiechem i optymizmem, znajdując pozytywne aspekty wielu sytuacji. Tak właśnie zostanie zapamiętamy przez Nas i wszystkich tych, którzy mieli ten zaszczyt, aby Go poznać i z Nim pracować. Trudno znaleźć odpowiednie słowa, aby opisać tę stratę” – napisano w komunikacie opublikowanym po śmierci asp. sztab. Ireneusza Michalaka.

Radio ZET/Polska Agencja Prasowa/policja.gov.pl/