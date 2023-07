Dramatyczne wiadomości z Tatr. Znaleziono ciało turysty

Ratownicy Tatrzańskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego poinformowali w środę, że w rejonie Buli pod Rysami odnaleziono ciało mężczyzny. Zwłoki zostały zauważone przed południem przez przeszukujących teren ratowników.

Opierając się na rysopisie, dyżurny ratownik TOPR przekazał, że jest to najprawdopodobniej zaginiony Białorusin. Mężczyzna zaginął w poniedziałek, kiedy to zostawił swój samochód na parkingu na Łysej Polanie skąd wyruszył w Tatry. Swoim bliskim przekazał, że zamierza zdobyć Rysy, Przełęcz pod Chłopkiem lub Orlą Perć.

Białorusin zaginął w Tatrach. Znaleziono jego ciało

Nie wrócił jednak z wyprawy, a kontakt z nim się urwał. We wtorek załoga TOPR rozpoczęła poszukiwania, w które byli również zaangażowani słowaccy ratownicy. Do akcji wykorzystywano śmigłowiec ratunkowy i drony z kamerami. Podano, że ciało mężczyzny zostało przetransportowane do Zakopanego.

W wyższych partiach Tatr Wysokich miejscami zalegają jeszcze niebezpieczne płaty zmrożonego śniegu. Tak jest np. na szlakach na Rysy, Wrota Chałubińskiego czy Przełęcz pod Chłopkiem.

RadioZET.pl/PAP