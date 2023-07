Elektrownia atomowa to nie wszystko. W pobliżu powstanie gigantyczna inwestycja

Pierwszy reaktor jądrowy w elektrowni w Lubiatowie ma zostać uruchomiony za dziesięć lat. Budowa elektrowni wiąże się jednak z innymi dużymi inwestycjami, które ją poprzedzą.

W planach, oprócz pirsu morskiego, jest też budowa nowej linii kolejowej oraz drogi krajowej prowadzących do elektrowni.

Pirs powstanie niedaleko przyszłej elektrowni atomowej w Lubiatowie

Pirs ma służyć do odbioru największych i najbardziej kluczowych elementów składających się na elektrownię. Wśród nich ważące 300 ton zbiorniki reaktora czy 700-tonowa wytwornica pary. Tak gigantyczne urządzenia najłatwiej przetransportować drogą morską, stąd blisko miliard złotych zarezerwowane na budowę pirsu. Za linię kolejową i nową drogę krajową zapłacimy oprócz tego około 3,5 miliarda złotych.

fot. Google Maps/W pobliżu przyszłej elektrowni w Lubiatowie powstanie pirs morski

- Nowa linia kolejowa, nowa droga krajowa oraz konstrukcja morska MOLF (MOLF - ang. Marine Off-Loading Facility) służąca do rozładunku elementów do budowy elektrowni, które przypłyną drogą morską, to trzy zasadnicze inwestycje, które musimy ukończyć, aby elektrownia mogła powstać. Cieszę się, że konstrukcja MOLF będzie realizowana przez Urząd Morski w Gdyni, który w ostatnich latach przeprowadził m.in. budowę kanału żeglugowego przez Mierzeję Wiślaną - powiedział minister infrastruktury Andrzej Adamczyk.

W czerwcu 2023 r. rząd uchwalił program wieloletni, który zapewnia finansowanie kluczowych inwestycji na Pomorzu towarzyszących strategicznym projektom energetycznym. Na realizację tych inwestycji łącznie przewidziano ponad 4,7 mld zł. Porozumienie określające zasady współpracy przy budowie pirsu morskiego podpisały w środę Polskie Elektrownie Jądrowe oraz Urząd Morski w Gdyni.

RadioZET.pl/oprac. AK