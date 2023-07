Kobieta znalazła zwłoki w mieszkaniu. To nie był koniec jej koszmaru

Sprawę opisał lokalny portal trojmiasto.pl, do której napisała pani Magda. W piątek wyważyła drzwi do mieszkania swojej matki. Podejrzewała bowiem, że osoba, która je zamieszkuje, może nie żyć. Faktycznie, w środku znalazła ciało lokatora w stanie rozkładu. Natychmiast zawiadomiła policję.

Gdynia. Kobieta znalazła zwłoki w mieszkaniu. Nikt nie chce ich zabrać

Jak przyznała, podpisała również oświadczenie, że nie zostanie przeprowadzona sekcja zwłok z uwagi na brak udziału osób trzecich. To był jednak początek koszmaru mieszkanki Gdyni. "Ciało wygląda coraz gorzej. Pęka skóra, smród jest potworny. Dzwonie wszędzie, do najbliższej przychodni Gdynia Dąbrowa i nie chcą przyjechać, bo pacjent nie leczył się i nie ma lekarza pierwszego kontaktu. Policja nie wyśle koronera, bo nie było prokuratora i odstąpiłam od sekcji zwłok" - cytuje list kobiety portal trojmiasto.pl.

Z jej relacji wynika, że nie mogą jej pomóc ani służby medyczne (przychodni odmawia), ani sanepid, ani sąd czy prokuratura, które powołują się rzekomo na "bzdurne przepisy, blokujące odbiór zwłok". "Zwłoki są w rozkładzie, z godziny na godzinę jest coraz gorzej. Jestem odsyłana od drzwi do drzwi bez pomocy. Może ktoś zabierze się za te przepisy. Bo to jest skandal" - podsumowała rozżalona kobieta.

Zgodnie z przepisami dopiero po tym, jak lekarz na miejscu stwierdzi zgon danej osoby, zakład pogrzebowy może przyjechać po zwłoki. W opisywanym przez portal przypadku brak wizyty lekarza powoduje zablokowanie całej procedury.

Gdynia. Brakuje lekarzy stwierdzających zgon?

Trojmiasto.pl już kilka miesięcy temu pisało, na podstawie uwag ze strony czytelników, że w Gdyni brakuje personelu medycznego z kwalifikacjami do orzekania o śmierci. W tej sprawie dla portalu wypowiedziała się wówczas Beata Gronowska, zastępczyni dyrektora Gdyńskiego Centrum Zdrowia.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami kartę zgonu wystawia tylko lekarz. Powinien ją wystawić lekarz Podstawowej Opieki Zdrowotnej, po godz. 18 i w święta w jego zastępstwie robi to lekarz w Nocnej i Świątecznej Opiece Zdrowotnej. Przychodnie POZ nie pełnią dyżurów całodobowych Beata Gronowska

- Kartę zgonu może wystawić również lekarz z karetki pogotowia, jadący na wezwanie do chorego lub do wypadku. W obowiązującym systemie nie obowiązuje stanowisko lekarza dedykowanego wyłącznie do stwierdzania - tłumaczyła Gronowska.

