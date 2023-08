Gorąco przed rozpoczęciem roku szkolnego. Przemysław Czarnek reaguje

Rok szkolny 2023/2024 rozpocznie się od pikiety. Protest zapowiadany przez Związek Nauczycielstwa Polskiego odbędzie się 1 września w południe przed siedzibą MEiN. Co na to Przemysław Czarnek? Szef MEiN zwrócił się do ZNP. - Chętnie przyjmiemy państwa 1 września, żeby pokazać im rzeczywistość - powiedział w TVP Info.