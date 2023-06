Taki los spotyka coraz więcej diecezji: podejmują decyzje o łączeniu swoich parafii, bo nie ma wystarczającej liczby księży, którzy mogliby się nimi zająć. Podobne decyzje zapadły już w Opolu, co oznajmij biskup Andrzej Czaja, czy w diecezji ełckiej - gdzie biskup niedawno święcił na diakonów absolwentów z lokalnej uczelni - dokładnie dwóch i zapowiedział ściąganie nowych księży z Afryki. Kościoły pustoszeją, diecezja łódzka właśnie po raz pierwszy wyświęciła tylko jednego nowego księdza.

Łódź: Po raz pierwszy w historii diecezja wyświęciła tylko jednego księdza

- Was wówczas stanęło 26, a dzisiaj stanął jeden. To jest jakiś znak, który daje wiele do myślenia, a jednocześnie jest dla nas wyzwaniem - przekazuje słowa abp. Ziółka, skierowane do księży podczas 35. rocznicy ich własnych święceń z 11 czerwca 1988 r., diecezja łódzka. Wyświęconym na księdza przez abpa Grzegorza Rysia został Krzysztof Kucharski. "Gazeta Wyborcza" przypomina w tym kontekście, że rok temu do święceń przystąpiło 10 diakonów.

Instrukcja watykańska z 2020 r. wprost wskazuje, że aby seminarium mogło funkcjonować, potrzebnych jest ok. 30 kleryków (studentów aspirujących do tytułu księdza). Wyższe Seminarium Duchowne w Łodzi liczy dokładnie 31, a - na co zwraca uwagę "Wyborcza - 17 lat temu było ich ponad 70.

W najbliższych dniach ksiądz neoprezbiter Krzysztof Kucharski będzie celebrować Msze święte prymicyjne w swojej rodzinnej parafii, Wyższym Seminarium Duchownym oraz w sanktuarium Matki Bożej Częstochowskiej na Jasnej Górze.

RadioZET.pl