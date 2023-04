"Ja cię o to proszę!". Mocne słowa w stronę Kaczyńskiego

Rolnicy, którzy przez 12 dni protestowali w Hrubieszowie w związku z działaniami rządu wobec zboża z Ukrainy, zawieszają protest, ale - jak zapewniają - pozostają w gotowości strajkowej. - Powołamy pogotowie strajkowe, które będzie gotowe do strajku każdego dnia - przekazał w niedzielę lider AgroUnii Michał Kołodziejczak.

Kołodziejczak zwrócił się przy tym bezpośrednio do prezesa PiS. - Prezesie Kaczyński, zejdź na ziemię, ja cię o to proszę. Zejdź do ludzi. Obstawiła cię banda klakierów, która żyje z tego państwa. Żyją z datków publicznych razem z tobą i zakłamują cię. Gdybyś miał odrobinę honoru, byłbyś dziś tutaj z nami. Rzucamy ci wyzwanie, obojętnie co będziesz o nas mówił, odbijemy wieś PiS-owi! - grzmiał Kołodziejczak podczas konferencji prasowej w Hrubieszowie.

- Wczoraj, niedaleko, w Janowie Lubelskim, był Jarosław Kaczyński, był bardzo blisko, nie przyjechał. Wczoraj Jarosław Kaczyński powiedział znamienne słowa, że są tacy w polskim rolnictwie, którzy mówią, że w polskim rolnictwie jest już ruina. Prezesie Kaczyński, powiem ci wprost - tu nie chodzi o to, że jest ruina, chodzi o to, że ludzie w Polsce nie czują pewności i stabilności, to jest nasz problem - stwierdził Kołodziejczak. - Prezesie Kaczyński, nie każdy żyje tak dobrze z publicznych pieniędzy na ciepłym krzesełku, na posadce jak ty. I żyjesz za nasze publiczne pieniądze. Tutaj każdy musi tymi rękami wypracować sobie to, co ma - mówił dalej Kołodziejczak.

- Nam z nieba nie spada, ani z publicznych diet poselskich. Ty tego nie rozumiesz, że tu chodzi o brak stabilności, że wystarczy trzy miesiące bez ciągłości finansowej i my leżymy, nas nie ma. Ty tak nie masz. Ty nie zaciągnąłeś kredytów, nad tobą nie wisi widmo upadku firmy, w której pracujesz, bo kraj mimo zadłużenia będzie ci wypłacał, a nasze gospodarstwa, nasze firmy, jeśli mają zadłużenie, nie będą wypłacały pieniędzy - podkreślał Kołodziejczak.

Protest rolników w Hrubieszowie zawieszony

Rolnicy zakończyli w niedzielę trwający od ubiegłej środy protest na drodze przy przejeździe kolejowym w Hrubieszowie, który znajduje się niedaleko przejścia granicznego z Ukrainą; ruch odbywa się bez utrudnień - poinformowała policja. Mł. asp. Małgorzata Skowrońska z zespołu prasowego KWP w Lublinie poinformowała PAP w niedzielę, że oficjalnie zakończył się protest rolników polegający na blokowaniu ul. Nowej w Hrubieszowie przy przejeździe kolejowym położonym niedaleko przejścia granicznego z Ukrainą.

W sobotę weszły w życie przepisy rozporządzenia Rady Ministrów ws. realizacji przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zadań związanych z ustanowieniem środka wsparcia w sytuacjach nadzwyczajnych dla sektorów zbóż i nasion oleistych. Rząd przyjął te przepisy w piątek. Tego samego dnia zostały też opublikowane w Dzienniku Ustaw.

Rozporządzenie przewiduje, że dodatkowe wsparcie będzie przeznaczone dla producentów kukurydzy, żyta, jęczmienia, owsa, pszenżyta, mieszanek zbożowych lub nasion rzepaku lub rzepiku, w związku ze zwiększonym przywozem zbóż i nasion oleistych z Ukrainy. Stawki pomocy są zróżnicowane w zależności od odległości poszczególnych regionów Polski od portów, przez które możliwy jest wywóz zboża z kraju oraz od rynków zbytu na zachodzie UE.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii opublikowanym w piątek około godz. 2 w nocy w Dzienniku Ustaw przewóz towarów rolnych z Ukrainy przez Polskę jest od piątku możliwy na podstawie przepisów unijnych o tranzycie zewnętrznym albo na podstawie konwencji o wspólnej procedurze tranzytowej, sporządzonej w Interlaken, pod warunkiem, że tranzyt przez nasz kraj zakończy się w portach morskich w Gdańsku, Gdyni, Świnoujściu lub Szczecinie lub poza terytorium RP.

