Jakobe Mansztajn zasłynął dzięki Make Life Harder – profilowi prześmiewczo komentującemu rzeczywistość. Stronę założył razem z Rafałem Żabińskim, który wycofał się z tej aktywności kilka lat temu. MLH miało być satyrą na życie elit – powstało jako odpowiedź na prowadzonego przez Katarzynę Tusk bloga Make Life Easier. Poza popularnością codziennych memów i krótkich komentarzy dotyczących społeczno-politycznej rzeczywistości na instagramowych relacjach pojawia się sam Mansztajn. Kim jest influencer i co wiemy o jego życiu zawodowym i prywatnym?

Jakobe Mansztajn – wiek, pochodzenie, wykształcenie, poezja, wiersze

Jakobe Mansztajn urodził się w 1982 roku w Gdańsku. Na świat przyszedł w rodzinie polskich Żydów. Z wykształcenia jest psychologiem. Przed zawrotnie popularnym dziś Make Life Harder zajmował się poezją – za książkę „Wiedeński high life” otrzymał Wrocławską Nagrodę Poetycką „Silesius”.

Jakobe Mansztajn – Make Life Harder

Jakobe Mansztajn i Rafał Żabiński – założyciele Make Life Harder – nie ujawniali początkowo swoich twarzy ani danych osobowych; przedstawiali się jako Lucjan i Maciej. Pod tymi pseudonimami wydali również satyryczny poradnik, zatytułowany po prostu „Make Life Harder”. Po jakimś czasie Żabiński wyprowadził się do USA; zakończenie współpracy nie było jednak zakończeniem znajomości. Mansztajn mówił w rozmowie z Plejadą: - Rafał wybrał się w podróż życia i przeprowadził do Nowego Jorku. Tam teraz mieszka, chodzi na spacery do Central Parku, widuje na ulicy Olivię Wilde i Jasona Sudeikisa. Ale jesteśmy w bardzo dobrych relacjach.

Konto na Facebooku i Instagramie, wyśmiewające rzeczywistość, komentujące sytuację społeczną i polityczną, zyskało szczególną popularność podczas pandemii COVID-19 i – jak pisze Vogue Polska – „wyrosło na jednoosobowy newsroom”. W 2021 roku MLH obchodziło swoje 10 urodziny. Obecnie instagramowe konto obserwuje 1,5 miliona osób.

Mansztajn bez wątpienia może pochwalić się zaangażowaną społecznością – podczas 32. finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy do jego „skarbonki” w serwisie siepomaga.pl sympatycy MLH wpłacili ogromną kwotę – 3 miliony złotych.

Jakobe Mansztajn – życie prywatne, partnerka, dzieci

Jakobe Mansztajn jest w związku z aktorką Karoliną Bacią, która pomaga mu w prowadzeniu Make Life Harder i okazjonalnie pojawia się w instagramowych relacjach. Para ma córkę Wandę, która urodziła się w 2022 roku.

Źródło: Radio ZET/plejada.pl/vogue.pl/czytnikliteracki.blogspot.com/wirtualnemedia.pl