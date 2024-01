Justyna Dobrosz-Oracz to reporterka telewizyjna, znana widzom oraz politykom przede wszystkim z działalności na sejmowych korytarzach. W 2024 roku dziennikarka poinformowała, że wraca do swojej macierzystej stacji – TVP. W jaki sposób doszło do tej zmiany, jak wcześniej układała się ścieżka zawodowa Justyny Dobrosz-Oracz i dlaczego w 2016 roku przestała pracować dla Telewizji Polskiej, by wrócić do niej 8 lat później? Oto co należy w tej kwestii wiedzieć.

Justyna Dobrosz-Oracz – życiorys, wiek, wykształcenie

Justyna Dobrosz-Oracz urodziła się w 1978 roku. Ukończyła klasę edukacji filmowej w I Liceum Ogólnokształcącym im. Danuty Siedzikówny „Inki” we Wrocławiu. Jest absolwentką dziennikarstwa na Uniwersytecie Warszawskim.

Justyna Dobrosz-Oracz – TVP, „Teleexpress”, relacje z Sejmu

Justyna Dobrosz-Oracz rozpoczęła swoją karierę w TVP. Początkowo pracowała w „ Teleexpressie”; później prowadziła programy publicystyczne („Kwadrans po ósmej”, „Polityka przy kawie”, „Z refleksem”) na antenie TVP1. W 2010 roku przeszła do głównego programu informacyjnego, przygotowując polityczne relacje z Sejmu.

Dobrosz-Oracz straciła pracę w TVP w 2016 roku, gdy prezesem został Jacek Kurski. Ówczesny dyrektor Telewizyjnej Agencji Informacji Mariusz Pilis miał powiedzieć jej, że w mediach publicznych „wieje wiatr zmian”. Przy zwolnieniu przypomniano słowa Krystyny Pawłowicz, która wypowiadała się o dziennikarce jeszcze przed wyborami parlamentarnymi wygranymi przez Prawo i Sprawiedliwość. „Kiedy urlop ma kontrowersyjna reporterka telewizyjna Pani Justyna Dobrosz-Oracz z TVP1, sejmowa specjalistka od faktów medialnych? Czas wypocząć od tak »wyspecjalizowanego« zajęcia... Na jesieni, nowa władza będzie musiała zadbać o Pani zdrowie... A ja, być może, opłacę Pani cykl wykładów dziennikarstwa w Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu” – napisała na Facebooku ówczesna posłanka PiS, co – jak informowały Wirtualne Media – wiele osób odczytało jako groźbę.

Zobacz także: Sąd potwierdza: Duda ułaskawił publicystów TVP Info. Wiadomo, kim są

Justyna Dobrosz-Oracz – Gazeta Wyborcza, powrót do TVP

W kwietniu 2016 roku dziennikarka dołączyła do Gazety Wyborczej, stając się redaktorką działu krajowego. Nie opuściła zatem sejmowych korytarzy – z mikrofonem z kostką Wyborczej realizowała swoje słynne „pościgi za ludźmi władzy” (jak sama je nazywa).

W 2024 roku poinformowała, że wraca do TVP. - Nie chowam głowy w piasek. Wracam, bo nie jest mi wszystko jedno. Uważam, że trzeba na demokrację chuchać i dmuchać. Złożyłam wypowiedzenie w Gazecie Wyborczej – powiedziała w rozmowie z portalem Wirtualna Polska.

Justyna Dobrosz-Oracz – życie prywatne, mąż, ojciec

Justyna Dobrosz-Oracz jest córką Janusza Dobrosza – polityka Polskiego Stronnictwa Ludowego i Ligi Polskich Rodzin, który w Sejmie V kadencji pełnił funkcję wicemarszałka. Mężem dziennikarki jest Paweł Oracz. Dobrosz-Oracz przyjaźni się ze znaną reżyserką Agnieszką Smoczyńską; panie poznały się, uczęszczając do tej samej klasy licealnej.

Źródło: Radio ZET/wiadomosci.wp.pl/wyborcza.pl/wirtualnemedia.pl/press.pl