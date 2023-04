Mężczyzna zrobił coś obrzydliwego. "Masakra, coraz gorzej z tymi ludźmi"

Na profilu "Spotted: Janów Lubelski - Nowe" na Facebooku pojawiło się zdjęcie przedstawiające szokujące zdarzenie, jakie miało miejsce przed jednym z miejscowych sklepów. Widzimy na nim mężczyznę siedzącego przed budynkiem w dość nietypowej pozycji.

Mężczyzna w ogóle nie zwracał uwagi na to, w jakim miejscu się znajduje. Co gorsza, wszystko wydarzyło się w biały dzień na oczach wielu świadków, którzy wybrali się na zakupy.

Okropne zachowanie mężczyzny. Zrobił to w biały dzień przed sklepem

Na opublikowanej w sieci fotografii widać mężczyznę, który ma opuszczone spodnie i "załatwia swoją potrzebę". Autorka zdjęcia napisała: "Pozdrawiam chłopa, który zrobił kulturalną kupkę pod drzwiami w Lewiatanie obok Witosa". Pod wpisem pojawiło się mnóstwo komentarzy oburzonych mieszkańców.

- "Dramat, to już nawet nie jest śmieszne."

- "Trzeba było zgłosić na policję, a nie na Facebooka wstawiać..."

- "Moim zdaniem, to raczej głowa go boli. Chłopak sobie kucnął i myśli, to widocznie nie jest jego dzień."

- "Masakra, coraz gorzej z tymi ludźmi."

- "Dobrze, że nie w sklepie."

Nie wiemy, czy ostatecznie incydent został zgłoszony na policję. Gdyby tak się stało, mundurowi mogliby ukarać mężczyznę mandatem do pięciu tysięcy złotych za popełnione wykroczenie.

