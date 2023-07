Jest nagranie z momentu katastrofy w Chrcynnie. "Warkot, huk, chmura pyłu i krzyki"

We wtorek zostanie wszczęte śledztwo w sprawie katastrofy samolotu w Chrcynnie – poinformowała PAP prokurator rejonowa w Pułtusku Jolanta Świdnicka. – Czynności na miejscu zdarzenia trwały do około godziny 4 nad ranem. W oględzinach miejsca zdarzenia brali też udział członkowie Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych – dodała. Jak przekazał reporter Radia ZET Jacek Czarnecki, po południu prokuratorzy wrócą na miejsce tragedii. – W trakcie oględzin zostanie wydobyty wrak samolotu – zapowiedziała prok. Świdnicka.

Moment katastrofy samolotu w Chrcynnie. Jest nagranie

Warkot, huk, chmura pyłu i krzyki ludzi – tak opisują moment wypadku osoby, które na własne oczy widziały katastrofę. Na nagraniu, do którego dotarł reporter TVN Warszawa widać, jak samolot jest mocno wychylony w lewą stronę, a następnie wlatuje w miejsce, gdzie byli skoczkowie aeroklubu i uczestnicy zgrupowania spadochronowego z Wojskowej Akademii Technicznej.

Ofiary katastrofy to m.in. osoby, które schroniły się w hangarze przed złymi warunkami atmosferycznymi. – Wiadomo, że każdy człowiek, który wie o tym, że zbliża się burza będzie szukał schronienia w bezpiecznym miejscu. Niestety, ten hangar się takim nie okazał – powiedziała Monika Nowakowska-Brynda z Komendy Głównej PSP. W samolocie leciało trzech pilotów, jeden z nich zginął, jeden został ranny, a jeden nie odniósł obrażeń. Pytana o to, czy przyczyną katastrofy mogła być pogoda, odparła, że "jako przypuszczalną przyczynę możemy podawać warunki meteorologiczne".

– Sytuacja pogodowa jest głównym podejrzanym, jeśli chodzi katastrofę samolotu w Chrcynnie. Jednak konkretne przyczyny ustali Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych – powiedział PAP ekspert lotniczy Grzegorz Brychczyński. Podkreślił, że na każdy wypadek lotniczy składa się kilka czynników. – Zawsze są rozpatrywane trzy elementy: pilot, maszyna, pogoda, które są badane nie pod kątem, kto ponosi winę, ale dlaczego tak się stało – wyjaśnił.

"W samolocie mogło nie być czarnej skrzynki"

Czarna skrzynka rejestruje dane związane z lotem samolotu. Zaprojektowana jest w sposób zwiększający możliwość przetrwania wypadku lotniczego. Zapis z czarnej skrzynki wykorzystywany jest w celu ustalenia przyczyn i przebiegu nienormalnego zachowania samolotu, w szczególności po wypadku do badania jego przyczyn.

– Cessna 208 to samolot, który zgodnie z przepisami nie musi być wyposażony w czarną skrzynkę, ponieważ ma niższą masę – powiedział we wtorek ekspert lotnictwa Paweł Jajkowski. Dodał, że jeżeli ktoś by chciał, to może w takim samolocie zainstalować czarną skrzynkę. – Natomiast standardowo nie był on wyposażony w żadne urządzenie rejestrujące. Nie znam konfiguracji tego konkretnego samolotu, mogło natomiast być w nim zamontowane inne urządzenie rejestrujące parametry silnikowe, położenie itd. – tłumaczył.

