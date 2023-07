Mały samolot pasażerski spadł na hangar niedaleko Warszawy. Są ofiary śmiertelne

Do tragedii doszło w poniedziałek na lotnisku w miejscowości Chrcynno, na północ od Warszawy. - Samolot typu cessna, podczas podchodzenia do lądowania, z powodu złych warunków atmosferycznych spadł na hangar, w którym były osoby postronne, które schroniły się przed deszczem- relacjonowała reporterka Radia ZET Karolina Olszewska-Merk. W poniedziałek wieczorem nad Warszawą i okolicami przeszła gwałtowna ulewa.

Państwowa Straż Pożarna podała, że pilot nie żyje, a dwie osoby są poszukiwane. - Prawdopodobnie znajdują się pod konstrukcją hangaru - powiedziała Monika Nowakowska-Brynda z Komendy Głównej PSP. Później straż poinformowała, że liczba ofiar śmiertelnych wzrosła do pięciu. Ponadto 10 osób jest rannych.

Katastrofa lotnicza w miejscowości Chrcynno

Rzeczniczka Lotniczego Pogotowia Ratunkowego w Warszawie Justyna Sochacka przekazała, że wstępne informacje mówiły o ok. 20 osobach poszkodowanych. - Na tym etapie nie mam szczegółów co do ich stanu - przekazała.

Wciąż trwa akcja ratunkowa, na miejsce dotarło 16 zastępów straży pożarnej, karetki, grupa medyczna z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 8 w Warszawie oraz śmigłowce LPR z Warszawy, Płocka, Sokołowa Podlaskiego i Olsztyna.

Na miejscu pracuje też policja. O zdarzeniu została poinformowana Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych.

