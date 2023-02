Wizyta Joe Bidena w Warszawie. Prezydent USA wygłosi przemówienie w Arkadach Kubickiego

Joe Biden przyleci wkrótce do Polski. W dniach 20-22 lutego prezydent Stanów Zjednoczonych złoży wizytę w Warszawie. Będzie to drugi przyjazd amerykańskiego przywódcy do naszego kraju w ciągu ostatniego roku.

Joe Biden. Wizyta w Polsce 20-22 lutego

Do poprzedniej wizyty doszło 25 marca 2022 roku, miesiąc po inwazji Rosji na Ukrainę. Biden wygłosił wówczas długie przemówienie na stołecznym Placu Zamkowym.

Znany jest już wstępny harmonogram pobytu Bidena w Polsce. Wiadomo, że wyląduje na lotnisku Chopina w poniedziałek 20 lutego w godzinach wieczornych. Następnego dnia - we wtorek 21 lutego - spotka się z prezydentem Andrzejem Dudą, który będzie gospodarzem tej wizyty.

Zaplanowane jest również spotkanie z przedstawicielami Bukaresztańskiej Dziewiątki, czyli państw Europy Środkowo-Wschodniej, które tworzą tzw. wschodnią flankę NATO.

Biden wygłosi przemówienie w Arkadach Kubickiego

Jak natomiast poinformował ambasador USA w Polsce Mark Brzezinski, Joe Biden wygłosi we wtorek 21 lutego o godz. 17:30 przemówienie. Uroczystość odbędzie się w Arkadach Kubickiego przy Zamku Królewskim w Warszawie.

- Wszyscy są zaproszeni. Myślę, że prezydent Biden chce wrócić do Polski i powiedzieć "dziękuje" - powiedział Brzezinski. Podkreślił, że to "historyczny moment". - Nigdy wcześniej prezydent USA nie był w Polsce dwa razy w ciągu jednego roku. To ogromny zaszczyt - dodał ambasador.

Brzezinski zaznaczył, że harmonogram wizyty jest "doszlifowywany". Nie wykluczył też możliwości spotkania Bidena z przedstawicielami mediów. - Spodziewam się, że prezydent spotka się z rodzinami personelu naszej ambasady, który tak ciężko pracował przez ostatni rok - przekazał w rozmowie z TVN24.

Biden w Warszawie. Ambasada USA apeluje

Wystąpienie Joe Bidena w Arkadach Kubickiego przewidziane jest dla wszystkich mieszkańców. Chęć udziału w wydarzeniu można zgłosić poprzez specjalny formularz na stronie amerykańskiej ambasady.

W komunikacie podkreślono, że uczestnicy muszą być przygotowani na kontrolę bezpieczeństwa. "Duże torby, plecaki, parasole, jak również transparenty, plakaty, czy flagi nie będą dozwolone. Prosimy pamiętać o ciepłych ubraniach" - podała placówka.

