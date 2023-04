Karambol na obwodnicy Poznania. Do wypadku z udziałem aż 11 samochodów osobowych doszło we wtorek ok. 12.30 na autostradzie A2, na 163. kilometrze pomiędzy węzłami Luboń i Komorniki. Obecnie na trasie w kierunku Świecka, krótkim, ok. 20-kilometrowym odcinku, kumulują się samochody osobowe.

Karambol na A2. Obwodnica Poznania stoi. Zderzyło się 11 aut

- Potwierdzam, w zdarzeniu brało udział 11 samochodów osobowych. Te samochody stoją obecnie na lewym, skrajnym pasie. Tam pracują też policjanci. Na szczęście droga jest w tym miejscu trzypasmowa, dlatego pozostałe dwa pasy w kierunku Świecka są przejezdne -zdradza w rozmowie z portalem RadioZET.pl biuro prasowe policji w Poznaniu.

Jak udało nam się ustalić, policja zakwalifikuje zderzenie jako kolizję - nikt w karambolu nie ucierpiał. Szczegółowy przebieg incydentu jest przedmiotem śledztwa.

Miejsce wypadku na A2

RadioZET.pl/KMP Poznań