Koniec patostreamingu coraz bliżej. Projekt trafi do Sejmu. "Będzie wysoka kara"

Michał Wójcik w programie "Gość Radia ZET" zapowiedział surowe kary za patostreaming, które przewiduje projekt Suwerennej Polski, partii ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry. - Jest regulacja, będzie zmiana w kodeksie karnym, materialnym. Będzie wysoka kara - zaznaczył.

Minister w Kancelarii Premiera dodał, że "odpowiedzą wszyscy, którzy upowszechniają, rozpowszechniają, nagrywają tego rodzaju filmy”. - Kara do 8 lat pozbawienia wolności - stwierdził.

Wójcik: złożymy w Sejmie projekt przewidujący 8 la więzienia za patostreaming

Prowadzący Bogdan Rymanowski dopytywał, czy chodzi o rodziców, którzy znęcają się nad dzieckiem i upubliczniają nagrania w internecie, a nawet biorą za to pieniądze. - Nie muszą nawet brać za to kasy. Korzyść może być osobista. Mogą to robić dla sławy. To coś strasznego, ale taka jest prawda - odparł minister Wójcik.

Gość Radia ZET zaznaczył, że odpowiedzialność karną poniosą wszyscy, którzy rozpowszechniają w internecie patostreaming, niezależnie od odpowiedzialności za znęcanie się. Jak zaznaczył, w przepisach nie zostały uwzględnione osoby, które oglądają w internecie tego rodzaju treści.

RadioZET.pl/PAP