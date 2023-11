Łódź. Trwają poszukiwania kierowcy, którego auto zostało zabetnowane. "Samochód nie utrudniał ruchu"

W piątek rano drogowcy remontujący ulicę Legionów zrobili wokół samochodu betonową wylewkę wysoką na kilkadziesiąt centymetrów.

Wczesniej robotnicy wezwali straż miejską, ale strażnicy zostawili tylko za wycieraczką wezwanie dla kierowcy.

- Nie moglismy odholować samochodu - tłumaczy w rozmowie z Radiem ZET Marek Marusik z łódzkiej Straży Miejskiej. - Jeżeli jest zakaz zatrzymywania, to żeby auto usunąć, musi ono stanowić niebezpieczeństwo lub utrudniać ruch. Tu nie doszlo do tego, a tym samym strażnicy nie mieli podstawy prawnej, by usunąć samochód - wyjaśnia.

Żeby wydobyć samochód z betonowej wnęki potrzebny będzie specjalistyczny sprzęt. Kosztami tej operacji zostanie obciążony właściciel auta.

Źródło: Radio ZET/Straż Miejska