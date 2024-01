Marcin Kącki to bohater afery. Kim jest dziennikarz „Gazety Wyborczej”?

Marcin Kącki to dziennikarz kojarzony głównie z „ Gazetą Wyborczą” i Polską Szkołą Reportażu. Na początku 2024 roku opublikował kontrowersyjny tekst, po którym pojawiły się głosy, że dopuszczał się niewłaściwych zachowań wobec kobiet.

Marcin Kącki: spowiedź, afera

Marcin Kącki: „Moje dziennikarstwo - alkohol, nieudane terapie, kobiety źle kochane, zaniedbane córki i strach przed świtem” – to tytuł głośnego tekstu, który ukazał się w weekendowym wydaniu „Wyborczej” 5 stycznia 2024 r.

W odpowiedzi na tekst Kąckiego dziennikarka „Newsweeka” Karolina Rogaska opublikowała w mediach społecznościowych oświadczenie, w którym oskarża dziennikarza:

„Nie mogę już milczeć, chociaż wiem, że może się to wiązać z linczem. Wiem, niestety, jak traktuje się ofiary. Ale mam już dość, jestem zmęczona kultem oprawców. Tym, że ludzie czytają tekst Kąckiego i biją mu brawo, nie zastanawiając się nad tym, co z tymi dziesiątkami ofiar, które w nim wymienia. Może przyjmują, że skoro powiedziały mu – zaskoczone jego telefonem – że „nie ma sprawy” to wszystko jest w porządku? Kobiety, które doświadczyły krzywdy wiele lat temu, mogą tak mówić, byleby mieć taką rozmowę z głowy. Dla mnie, a JESTEM JEDNĄ Z OFIAR, NIE JEST WSZYSTKO W PORZĄDKU” – napisała Karolina Rogaska.

Natychmiast odezwała się Polska Szkoła Reportażu, z którą związany był Marcin Kącki: „Karolina Rogaska jest absolwentką PSR i naszą koleżanką. Kilka tygodni temu dowiedzieliśmy się, że została skrzywdzona przez Marcina Kąckiego. Odsunęliśmy go od pracy ze studentkami i studentami PSR, poinformowaliśmy go o powodach tej decyzji. Wczoraj opublikował na łamach „Gazety Wyborczej” tekst-wyznanie, a dziś swoją odpowiedź na ten tekst na swoim FB zamieściła Karolina Rogaska. Karolino, wspieramy Cię, jesteśmy z Tobą. Wierzymy w to, co mówisz, i szanujemy Twoją odwagę” – napisano w oświadczeniu.

Zareagowała też „Gazeta Wyborcza”: „Redakcja ‘Wyborczej’ postanowiła zawiesić Marcina Kąckiego i tym samym odsunąć go od pracy z autorkami i autorami”.

Marcin Kącki: artykuły, książki, kariera zawodowa

Marcin Kącki jest autorem głośnych tekstów, w tym o molestowaniu chórzystów Poznańskiego Chóru Chłopięcego przez Wojciecha Kroloppa (2003 rok) i seksaferze w Samoobronie (2006 rok).

Za tekst o seksaferze w Samoobronie wygrał sprawę z Polską przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka. W artykule przytaczał m.in. słowa byłej ekspertki Samoobrony, Anny Rutkowskiej, o obietnicach protekcji u europosła Marka Czarneckiego. Europarlamentarzysta wytoczył dziennikarzowi proces o zniesławienie. Sąd nakazał dziennikarzowi wpłacić 1 tys. zł na cele charytatywne.

Marcin Kącki odwołał się do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu, argumentując, że wywiad został wysłany do autoryzacji. Trybunał orzekł, że wyrok polskiego sądu naruszył art. 10 europejskiej konwencji praw człowieka i nakazał wypłacić dziennikarzowi zadośćuczynienie.

Siedmiokrotnie nominowany do nagrody Grand Press, w 2007 otrzymał tytuł Dziennikarza Roku, a także nagrodę Grand Press w kategorii dziennikarstwo śledcze. W 2016 nominowany do Nagrody Literackiej „Nike” za książkę „Białystok. Biała siła, czarna pamięć”.

Marcin Kącki: żona, dzieci, życie prywatne

Marcin Kącki urodził się w 1976 w Stargardzie. Ma trzy córki.

Źródło: Radio ZET, wirtulnemedia.pl, wyborcza.pl, instytutr.pl