Matura 2023 rozpoczyna się egzaminem pisemnym z języka polskiego na poziomie podstawowym. Zacznie się o godzinie 9:00 i potrwa 170 minut (formuła 2015) lub 240 min (formuła 2023)

Przypomnijmy, że podział na dwie formuły jest związany z reformą edukacji z 2017 roku. "Nową" maturę zdają uczniowie kończący 4-letnie liceum i osoby, które ukończyły szkołę średnią za granicą. Maturę w "starej" formule piszą absolwenci 3-letnich liceów oraz 4-letnich techników

Już kilka dni przed maturą w sieci pojawiły się rzekome przecieki i "tajne arkusze". Przestrzegamy jednak: to najprawdopodobniej oszustwa

- Przeprowadzimy losowy monitoring szkół i zwiększymy liczbę obserwatorów egzaminów – mówił nam o dodatkowych zabezpieczeniach przed przeciekami na maturze 2023 szef CKE Marcin Smolik. W wybranych paczkach z arkuszami są też specjalne lokalizatory

Przypominamy tematy rozprawki, jakie pojawiły się na maturze z polskiego w 2022 roku: "Czym dla człowieka jest tradycja?" na podstawie "Pana Tadeusza" i "relacja z drugim człowiekiem jako źródło szczęścia" w odniesieniu do "Nocy i dni". Maturzyści mogli też zinterpretować wiersz "Najkrótsza definicja człowieka" Józefa Barana

Arkusze CKE i odpowiedzi z matury z języka polskiego będziemy publikować po godzinie 14:00 na RadioZET.pl

Matura 2023: język polski - przecieki, odpowiedzi, arkusze CKE

Relacja na żywo z matury z języka polskiego w dniu egzaminu będzie dostępna w tym miejscu.

Matura 2023: arkusze CKE i odpowiedzi

Arkusze CKE oraz odpowiedzi z matury z języka polskiego, matematyki i języka angielskiego na poziomie podstawowym oraz rozszerzonym będziemy publikować niedługo po egzaminach na RadioZET.pl.

Matura z języka polskiego 2023: lektury obowiązkowe (utwory epickie i dramatyczne w części ustnej i pisemnej)

W arkuszu egzaminacyjnym na poziomie podstawowym oraz w części ustnej egzaminu maturalnego z języka polskiego znajdą się zadania sprawdzające znajomość treści i problematyki lektur obowiązkowych, tj.:

Biblia, w tym fragmenty Księgi Rodzaju, Księgi Hioba, Księgi Koheleta, Pieśni nad Pieśniami, Księgi Psalmów, Apokalipsy wg św. Jana; Jan Parandowski, Mitologia, część I Grecja; Homer, Iliada (fragmenty), Odyseja (fragmenty); Sofokles, Antygona; Kwiatki świętego Franciszka z Asyżu (fragmenty); Legenda o św. Aleksym (fragmenty); Rozmowa Mistrza Polikarpa ze Śmiercią (fragmenty); Pieśń o Rolandzie (fragmenty); Gall Anonim, Kronika polska (fragmenty); Dante Alighieri, Boska komedia (fragmenty); Jan Kochanowski, tren IX, X, XI, XIX; Odprawa posłów greckich; Piotr Skarga, Kazania sejmowe (fragmenty); Jan Chryzostom Pasek, Pamiętniki (fragmenty); 14) William Szekspir, Makbet, Romeo i Julia; Molier, Skąpiec; 16) Ignacy Krasicki, wybrane satyry; Adam Mickiewicz, Oda do młodości; wybrane ballady, w tym Romantyczność; Konrad Wallenrod; Dziady cz. III; Juliusz Słowacki, Kordian, Zygmunt Krasiński, Nie-Boska komedia; Bolesław Prus, Lalka, Z legend dawnego Egiptu; Eliza Orzeszkowa, Gloria victis; Henryk Sienkiewicz, Potop; Fiodor Dostojewski, Zbrodnia i kara; Stanisław Wyspiański, Wesele; Władysław Stanisław Reymont, Chłopi (tom I – Jesień); Stefan Żeromski, Rozdziobią nas kruki, wrony…, Przedwiośnie; Witold Gombrowicz, Ferdydurke (fragmenty); Tadeusz Borowski, Proszę państwa do gazu, Ludzie, którzy szli; Gustaw Herling-Grudziński, Inny świat; Hanna Krall, Zdążyć przed Panem Bogiem; Albert Camus, Dżuma; George Orwell, Rok 1984; Józef Mackiewicz, Droga donikąd (fragmenty); Sławomir Mrożek, Tango; 35) Marek Nowakowski, Raport o stanie wojennym (wybrane opowiadanie), Górą „Edek” (z tomu Prawo prerii); Jacek Dukaj, Katedra (z tomu W kraju niewiernych); Antoni Libera, Madame; 38) Andrzej Stasiuk, Miejsce (z tomu Opowieści galicyjskie); Olga Tokarczuk, Profesor Andrews w Warszawie (z tomu Gra na wielu bębenkach); Ryszard Kapuściński, Podróże z Herodotem (fragmenty); Ponadto z zakresu szkoły podstawowej: treny i pieśni Jana Kochanowskiego, bajki Ignacego Krasickiego, Dziady cz. II i Pan Tadeusz Adama Mickiewicza, Zemsta Aleksandra Fredry, Balladyna Juliusza Słowackiego [wymaganie I.1.12)].

W wypracowaniu lektura obowiązkowa to utwór epicki albo dramatyczny. Lista lektur obowiązkowych będzie zamieszczana w arkuszu egzaminacyjnym

Utwory poetyckie w części pisemnej na maturze z jęz. polskiego 2023

Utwory poetyckie w teście historycznoliterackim

W teście historycznoliterackim może być sprawdzana znajomość treści i problematyki tylko tych utworów poetyckich, których tytuły wymieniono w podstawie programowej, tj. Bogurodzica Lament świętokrzyski (fragmenty) Jan Kochanowski, Pieśń IX ks. I, Pieśń V ks. II, Psalm 13, Psalm 47, treny IX, X, XI, XIX oraz – z zakresu szkoły podstawowej – treny I, V, VII, VIII Ignacy Krasicki, Hymn do miłości ojczyzny Adam Mickiewicz, Oda do młodości Juliusz Słowacki, Grób Agamemnona (fragmenty), Testament mój Czesław Miłosz, Traktat moralny (fragmenty). Zawsze w arkuszu egzaminacyjnym będzie podany fragment utworu.

W teście historycznoliterackim pojawią się również zadania, których tekstami źródłowymi będą utwory poetyckie zarówno autorów wskazanych w podstawie programowej, jak i niewymienionych w tym dokumencie. Zadania te nie będą sprawdzały znajomości treści konkretnego utworu (z wyjątkiem tych utworów, których tytuły podano w podstawie), ale – umiejętność odczytywania tego typu tekstów.

Utwory poetyckie w wypracowaniu W wypracowaniu zdający może odwołać się do dowolnego utworu poetyckiego jako:

innego utworu literackiego

kontekstu.

Ile minut trwa matura? [język polski]

Matura podstawowa z języka polskiego w formule 1 (2015) trwa 170 minut, ale w formule 2 aż 240. W nowej formule uczeń otrzyma dwa arkusze (dotychczas był tylko jeden),

Arkusz nr 1 to część testowa podzielona na zagadnienia o nazwie „Język polski w użyciu. Test” oraz „Test historycznoliteracki” (maksymalna liczba punktów za rozwiązanie tej części to 25). W arkuszu nr 2 uczniowie musieliby zmierzyć się z wypracowaniem, a więc stworzyć wypowiedź argumentacyjną, za którą mogą uzyskać 35 punktów.

Matura 2023: Formuła 2015 i 2023

W 2023 roku egzamin maturalny jest przeprowadzany w dwóch formułach: 2015 i 2023. Absolwenci 4-letniego liceum ogólnokształcącego przystąpią do egzaminu w Formule 2023, natomiast absolwenci 4-letniego technikum, branżowej szkoły II stopnia oraz absolwenci wszystkich typów szkół z lat ubiegłych przystąpią do egzaminu w Formule 2015.

Arkusze egzaminacyjne przeznaczone dla każdej z dwóch ww. formuł są wyraźnie oznaczone.

Arkusze egzaminu maturalnego w Formule 2023 mają elementy graficzne koloru fioletowego, natomiast arkusze egzaminu maturalnego w Formule 2015 – elementy graficzne koloru pomarańczowego.

Formuła egzaminu zapisana jest na pierwszej i ostatniej stronie arkusza. Na ostatniej stronie formuła egzaminu, nazwa przedmiotu oraz poziom zapisane są kilkakrotnie.

Arkusze w obu formułach są oznaczone różnymi symbolami. W przypadku egzaminu w Formule 2023 symbol każdego arkusza rozpoczyna się od litery M (np. MBI), natomiast w przypadku egzaminu w Formule 2015 symbol każdego arkusza rozpoczyna się od litery E (np. EBI).

Dodatkowo arkusze w Formule 2023 mają znak w stopce (na dole) każdej strony parzystej. Prosimy zespoły nadzorujące o szczególną staranność podczas przekazywania arkuszy zdającym, tak aby każdy z nich otrzymał arkusz w odpowiedniej formule 1. z właściwego przedmiotu na właściwym poziomie

Przedmioty obowiązkowe i dodatkowe na egzaminie maturalnym 2023

Około 272 400 zdających, którzy ukończą szkołę ponadpodstawową w roku szkolnym 2022/2023 (w tym: ok. 158 400 absolwentów 4-letniego LO oraz ok. 114 000 absolwentów 4-letniego technikum, branżowej szkoły II stopnia), przystąpi do egzaminu maturalnego z następujących przedmiotów obowiązkowych:

w części ustnej: a) język polski – bez określania poziomu b) język obcy nowożytny – bez określania poziomu c) język mniejszości narodowej – bez określania poziomu (wyłącznie absolwenci szkół lub oddziałów z językiem nauczania danej mniejszości narodowej)

a) język polski – bez określania poziomu b) język obcy nowożytny – bez określania poziomu c) język mniejszości narodowej – bez określania poziomu (wyłącznie absolwenci szkół lub oddziałów z językiem nauczania danej mniejszości narodowej) w części pisemnej: a) język polski – na poziomie podstawowym b) matematyka – na poziomie podstawowym c) język obcy nowożytny – na poziomie podstawowym d) język mniejszości narodowej – na poziomie podstawowym (wyłącznie absolwenci szkół lub oddziałów z językiem nauczania danej mniejszości narodowej).

Matura 2023: kiedy wyniki i poprawka?

Wyniki matur będą ogłoszone 7 lipca 2023.

Osoby, które nie zdadzą jednego przedmiotu, będą mogły go poprawiać w terminie:

część pisemna – 22 sierpnia 2023 r. (wtorek), godz. 9:00

część ustna (język polski, języki mniejszości narodowych, języki obce nowożytne) – 21 sierpnia 2023 r. (poniedziałek).

Wyniki egzaminu poprawkowego 8 września 2023.