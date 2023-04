Matura 2023. Ile trwa polski, matematyka, angielski? [Harmonogram, czas, zasady]

Uczniowie, którzy podchodzą do matury 2023, tradycyjnie 4 maja przystąpią do inauguracyjnego egzaminu z języka polskiego. Na przygotowanie się do matury z języka polskiego, matematyki czy angielskiego zostało już niewiele czasu. Co trzeba wiedzieć przed egzaminem dojrzałości? Kiedy zaczyna się matura 2023, ile trwa każdy z egzaminów i jak wygląda tegoroczny harmonogram? Wyjaśniamy.