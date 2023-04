Matura 2023: język polski - odpowiedzi, arkusze CKE [POZIOM PODSTAWOWY]

Arkusze CKE i odpowiedzi z matury z jęz. polskiego będziemy publikować w tym miejscu niedługo po egzaminie. Podpowiedzi, jak należało rozwiązać zadania, przedstawi dziennikarce portalu RadioZET.pl Aleksandrze Pucułek nauczycielka języka polskiego

Jakie pytania pojawiły się na maturze z języka polskiego 2023? Jakie są odpowiedzi, co należało napisać w wypracowaniu i do jakich przykładów warto było się odwołać - na te pytania po egzaminie odpowie polonistka.

Odpowiedzi z matury 2022 z polskiego na poziomie podstawowym można będzie znaleźć w tym miejscu jeszcze w czwartek, 4 maja, około godziny 14:00. Te nieoficjalne rozwiązania zadań pozwolą uczniom na wstępne poznanie swoich wyników, które potem mogą zaważyć na tym, czy dostali się na wymarzone studia. Dzięki temu zaoszczędzą sobie wielu stresów i nerwów podczas oczekiwania na oficjalne wyniki matury.

Lektury i motywy literackie na maturze 2023

Przypomnijmy, że matura podstawowa z języka polskiego w formule 1 (2015) trwa 170 minut, ale w formule 2 aż 240. W nowej formule uczeń otrzyma dwa arkusze (dotychczas był tylko jeden), Pierwsza część to „tekst historycznoliteracki”, czyli przekrojowy sprawdzian wiedzy wymagający znajomości różnych epok i lektur oraz "język polski w użyciu". Druga część to większe wypracowanie na minimum 300 słów bez podanych tekstów, do których mogliby się odnieść zdający (do tej pory wypracowanie było na min. 250 słów i lektura była podana). - Dlatego w tym roku trudno mówić o przewidywaniu lektur ze względu na zmianę formuły – zaznacza Karolina Szymczyk, nauczycielka polskiego, psychopedagożka współpracująca z firmą Baba od polskiego.

Niektóre lektury, jak tłumaczy polonistka, są bogate w motywy literackie, więc warto je powtórzyć. - „Dziady” cz. III., „Konrad Wallenrod”, „Kordian” to są uniwersalne utwory, które można wykorzystać w wielu tematach. „Lalka” mogłaby się przydać do wypracowania o samotności bohatera. Na pewno wykorzystałabym też książki Orwella. W rozważaniach egzystencjalnych uczniowie lubią odnosić się też do „Dżumy” Alberta Camusa – wylicza polonistka i przewiduje: - Obstawiałabym, że pojawią się motywy miłości, rozdarcia bohatera albo zagadnienie człowiek wobec trudnych decyzji.

ZOBACZ TAKŻE: