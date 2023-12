Media: to rosyjska rakieta wleciała do Polski

Niezidentyfikowany obiekt naruszył polską przestrzeń powietrzną w piątek rano - poinfromowało Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych. W sprawie incydentu odbyła się robocza narada z udziałem premiera i dodatkowe w Biurze Bezpieczeństwa Narodowego zainicjowane przez prezydenta Andrzeja Dudę.

Niezidentyfikowany obiekt nad Polską - RELACJA NA ŻYWO

Wojsko nie potwierdza oficjalnie, co to był za obiekt oraz czy mógł rozbić się na terenie Polski. - Rakieta manewrowała nad terytorium Polski. Nie musiała upaść u nas, mogła w Ukrainie - przekazał Wirtualnej Polsce anonimowo rozmówca z DO RSZ.

Niezidentyfikowany obiekt nad Polską. WP: to mogła być rosyjska rakieta

Według portalu na polskim niebie mógł się pojawić rosyjski pocisk manewrujący Ch-101. W piątek rano wojska Kremla przeprowadziły największy od kilku miesięcy atak rakietowy na ukraińskie miasta. Na celowniku znalazły się obiekty cywilne w Kijowie, Lwowie, Charkowie, Zaporożu, Dnieprze i Odessie. Zginęło co najmniej 18 osób, a ponad 100 zostało rannych.

Informator WP dodał: - Takie ataki polegają na tym, że trzeba ominąć obronę przeciwpowietrzną, która jest umieszczona przy naszej granicy. Rakieta była śledzona przez polskie systemy na terytorium Polski. Zostały uruchomione siły i środki, poderwano też F-16.

- Dwustu policjantów jest zaangażowanych w poszukiwania obiektu, który wleciał w przestrzeń powietrzną RP od strony granicy z Ukrainą – podał w piątek rzecznik KWP w Lublinie nadkom. Andrzej Fijołek.

Źródło: Radio ZET/Wirtualna Polska