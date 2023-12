Ukraina reaguje na na incydent w okolicy Hrubieszowa. "Znak i sygnał"

Niezidentyfikowany obiekt naruszył polską przestrzeń powietrzną w piątek rano - potwierdziło Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych. Do incydentu w woj. lubelskim doszło w momencie, kiedy Rosja przeprowadziła największy od kilku miesięcy atak rakietowy na ukraińskie miasta.

Incydent przy granicy z Ukrainą. Kijów reaguje

Do sprawy odniósł się w rozmowie z miejscowymi mediami rzecznik ukraińskich sił powietrznych płk Jurij Ignat. - Jak widać, mamy do czynienia z potężnymi atakami, w powietrzu lata dużo wszystkiego i takie przypadki zdarzają się już nie po raz pierwszy. Dolatują nawet na terytorium Rumunii (…). To samo działo się na terytorium Polski w ubiegłym roku - tłumaczył. Wojskowy miał na myśli wybuch rakiety w Przewodowie (woj. lubelskie), w którym zginęło dwóch Polaków.

Rzecznik ukraińskich sił powietrznych dodał: - Przeciwnik atakuje nasze terytoria przygraniczne, w tym na zachodzie. W obwodzie lwowskim i iwano-frankowskim. To jeszcze jeden znak i sygnał dla naszych partnerów, by wzmocnić Ukrainę niezbędną liczbą środków, byśmy stali się tarczą pomiędzy agresorem i Europą, by obronić i siebie i ich.

Źródło: Radio ZET/Ukraińska Prawda