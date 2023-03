Rowerzystka potrącona przez piaskarkę. Kobieta zmarła w szpitalu

Rzecznik policji w Wągrowcu mł. asp. Dominik Zieliński powiedział PAP w poniedziałek, że do potrącenia doszło ok. godz. 6. Po wypadku kobieta w ciężkim stanie została zabrana do szpitala, gdzie zmarła.

Morakowo. Zginęła kobieta potrącona przez piaskarkę

Wiadomo, że kierowca piaskarki był trzeźwy. W Wielkopolsce w poniedziałek od rana pada śnieg, na lokalnych drogach są trudne warunki jazdy.

Trwa ustalanie okoliczności zdarzenia. Więcej na temat śmierci kobiety powie sekcja zwłok.

