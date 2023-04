Do tragedii doszło w piątek w lesie niedaleko Motylewa w powiecie gorzowskim (woj. lubuskie). Zgłoszenie o wypadku dotarło do ok. południa. W akcji ratunkowej brały udział cztery zastępy straży pożarnej.

Z ustaleń wynika, że kierujący ciągnikiem najprawdopodobniej stracił nad nim panowanie na wzniesieniu. Pojazd przewrócił się do góry kołami, przygniatając mężczyznę.

Motylewo. Nie żyje 53-latek przygnieciony przez ciągnik

- Mężczyzna został wyciągnięty spod traktora i natychmiast podjęto jego reanimację - przekazał w rozmowie z Polską Agencją Prasową rzecznik Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Gorzowie Wlkp. Bartłomiej Mądry.

- Na miejsce wypadku został również wezwany śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Niestety, przybyły na miejsce lekarz stwierdził zgon mężczyzny - poinformował Mądry.

Ustaleniem okoliczności i przyczyny zdarzenia zajęła się policja pod nadzorem prokuratora. Grzegorz Jaroszewicz z Komendy Miejskiej Policji w Gorzowie Wlkp. przekazał, że ofiara wypadku miała 53-lata.

RadioZET.pl/PAP