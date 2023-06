Zwłoki 17-letniego Dawida, mieszkańca Chorzowa, zostały znalezione w sobotę 24 czerwca rano na podwórku kamienicy przy ul. św. Stanisława w centrum Katowic. W pobliżu, na ul. Mariackiej, mieszczą się kluby i bary, z których w weekendy korzysta wielu młodych ludzi.

Śmierć Dawida w Katowicach. Matka zmarłego 17-latka zabrała głos

Wszczęte w tej sprawie śledztwo jest prowadzone pod kątem nieumyślnego spowodowania śmierci. We wtorek 27 czerwca w Zakładzie Medycyny Sądowej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach przeprowadzono sekcję zwłok 17-latka. Badania sekcyjne potwierdziły wcześniejsze informacje, że na ciele zmarłego nie było żadnych obrażeń. – Wyniki sekcji zwłok niestety nie wyjaśniają przyczyny zgonu 17-letniego mężczyzny. Zostały zlecone szerokie badania toksykologiczne, przeprowadzone zostaną również badania histopatologiczne wycinków pobranych ze zwłok – powiedział szef Prokuratury Rejonowej Katowice-Południe Sławomir Barnaś.

– W karcie zgonu mamy napisane "niewydolność oddechowo-krążeniowa". Nie wiadomo, co się stało, wszystko jest w trakcie wyjaśniania. Nie wiem, czy ktoś się przyczynił do jego śmierci, ale na pewno ktoś go zostawił – powiedziała Onetowi pani Patrycja, mama 17-latka.

Z relacji kobiety wynika, że Dawid miał spędzić wieczór z przyjaciółmi, ale ostatecznie przebywał w towarzystwie innej grupy. – Miałam z nim ostatni kontakt po godzinie 23. Dostałam SMS "mamo jest wszystko OK, będę później", a potem kontakt się urwał. To nie była jego grupa punków. Kiedy spędzał wieczory ze swoją ekipą, czułam się bezpiecznie, bo oni troszczyli się wzajemnie o siebie – dodała.

Śledztwo prokuratury

Niezależnie od ustalania przyczyny zgonu nastolatka – od soboty trwają intensywne czynności procesowe – przesłuchania świadków oraz analizy zapisów monitoringów. Śledczy, którzy starają się odtworzyć, co działo się z 17-latkiem w ostatnich godzinach jego życia, na razie nie informują o dotychczasowych ustaleniach. – W tym zakresie na chwilę obecną nie mogę się wypowiadać z uwagi na dobro prowadzonego postępowania – powiedział prok. Sławomir Barnaś. Pogrzeb Dawida odbędzie się w poniedziałek 3 lipca w Katowicach.

RadioZET.pl/Onet/PAP