Nastolatki pobiły się w Zakopanem. Szokujące, co zrobił ojciec jednej z nich

Zakopane od marca żyje sprawą bójki nastolatek, na którą nie zareagował tłum gapiów. Do sieci trafiło za to nagranie chuligańskiego zdarzenia, które było podstawą do wszczęcia śledztwa przez policję. Okazuje się, że bójce winny jest ojciec jednej z dziewczyn.

Bójka nastolatek w Zakopanem. Ojciec miał namówić dziewczynę do chuligaństwa

- Zarzuty podżegania do przestępstwa i udzielenie pomocy w jego popełnieniu w warunkach czynu o charakterze chuligańskim usłyszał ojciec jednej z nastolatek, które w marcu przy tłumie gapiów pobiły się w Zakopanem – poinformował PAP rzecznik zakopiańskiej policji asp. szt. Roman Wieczorek. 40-latek miał osobiście polecić córce pobicie i przyglądał się całej sytuacji.

Przypomnijmy, że pierwsze informacje w sprawie policja przekazała 9 marca, na kilka dni po bójce, do której doszło na Dolnej Równi Krupowej. Tłum gapiów miał nie reagować na zdarzenie, zaś nagranie z miejsca bójki trafiło do sieci. Opublikował je Tygodnik Podhalański:

Po trzech miesiącach śledczy ustalili, że powodem zajścia było nieporozumienie między dziewczynami, które mężczyzna polecił rozwiązać bójką. Ojciec odpowie za swoje czyny, a nieletnią czeka sprawa przed Sądem Rodzinnym.

- Policjanci, analizując rozpowszechnione na nagraniach głosy i zachowania osób ustalili, że ojciec jednej z uczestniczek polecił córce "rozwiązanie" sprawy, a następnie pomógł jej w tym, przywożąc ją na umówione miejsce na określoną godzinę i bezkrytycznie przyglądając się zachowaniu córki – relacjonował Wieczorek. Mężczyźnie grozi nawet 4,5 roku pozbawienia wolności.

RadioZET.pl/PAP