Niecodzienny finał "Faktów TVN". Wydali oświadczenie ws. reportażu o Janie Pawle II

Nie milkną echa reportażu Marcina Gutowskiego "Franciszkańska 3", który wyemitowała 6 marca TVN24. Poświęcono go kwestii tego, co papież Jan Paweł II wiedział o przypadkach pedofilii wśród księży w czasach, gdy był jeszcze metropolitą krakowskim. Przedstawiono w nim także szereg dowodów w postaci dokumentów, akt postępowania karnego, teczek SB oraz rozmów ze świadkami.

Jan Paweł II miał wiedzieć o pedofilii. Echa reportażu TVN24

Po emisji rozgorzała debata, której elementem była ostra reakcja ze strony rządzącej prawicy. PiS przygotowało uchwałę "w obronie dobrego imienia Jana Pawła II", którą w czwartek przegłosowano w Sejmie.

- Celem ataku na papieża jest osłabienie Polski poprzez atak na podstawowe wartości i osoby. To atak na Polskę, na rację stanu - uzasadniał tę inicjatywę w trakcie obrad sejmowej komisji wicepremier i minister kultury Piotr Gliński.

W podobny tonie wypowiedziała się w czwartkowym orędziu marszałek Sejmu Elżbieta Witek. - Jan Paweł II to nasza tożsamość, fundament i spoiwo. Komuniści to doskonale wiedzieli, dlatego tak go niszczyli za życia. Dziś ich spadkobiercy robią to po jego śmierci. To wstyd stać z nimi po jednej stronie - oświadczyła.

Fakty TVN wydały oświadczenie ws. filmu Gutowskiego

Na poruszenie wokół filmu Gutowskiego zareagowała już telewizja TVN. Na koniec czwartkowego wydania "Faktów" prowadzący Grzegorz Kajdanowicz oczytał specjalne oświadczenie, w którym reportaż określony został jako "efekt wielomiesięcznej pracy, opartej na wieloźródłowych dokumentach, relacjach świadków i - co najważniejsze - dający głos samym ofiarom".

- Przeszedł kilkuetapową weryfikację i został przygotowany zgodnie z najwyższymi standardami dziennikarskimi. Rolą wolnych i rzetelnych mediów jest przekazywanie faktów, nawet jeśli są bolesne i trudne do przyjęcia. Każdy z Państwa może reportaż samodzielnie ocenić, jest on dostępny w TVN24 GO - przekazał prezenter na antenie.

Karol Wojtyła przenosił księży z parafii na parafię?

W dokumencie "Franciszkańska 3" opisane zostały przypadki trzech księży: Bolesława Sadusia, Eugeniusza Surgenta i Józefa Loranca oraz reakcja na nie ówczesnego metropolity krakowskiego kard. Karola Wojtyły. Przyszły papież miał przenosić duchownych z parafii na parafię, a w przypadku jednego z nich - który wyjeżdżał na posługę za granicę - zataić informacje na temat czynów pedofilskich.

W reportażu pojawiły się również wypowiedzi holenderskiego dziennikarza Ekke Overbeeka, autora książki "Maxima Culpa. Co kościół ukrywa o Janie Pawle II". Pozycja ta ukazała się właśnie na polskim rynku wydawniczym i jest efektem podobnego - prowadzonego równolegle do działań Gutowskiego - śledztwa dziennikarskiego.

RadioZET.pl/TVN