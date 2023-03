Nagłe orędzie marszałek Sejmu. "Spadkobiercy komunistów niszczą Jana Pawła II po śmierci"

Marszałek Elżbieta Witek wygłosiła orędzie ws. Jana Pawła II. To nawiązanie do reportażu Marcina Gutowskiego "Franciszkańska 3", który wyemitowała w poniedziałek TVN24. Poświęcono go kwestii tego, co papież Jan Paweł II wiedział o przypadkach pedofilii wśród księży. Opisane zostały w nim przypadki trzech księży: Bolesława Sadusia, Eugeniusza Surgenta i Józefa Loranca oraz reakcja na nie ówczesnego metropolity krakowskiego kard. Karola Wojtyły.

W reportażu pojawiły się również wypowiedzi holenderskiego dziennikarza Ekke Overbeeka, autora książki "Maxima Culpa. Co kościół ukrywa o Janie Pawle II". W odpowiedzi na ten reportaż Sejm przyjął w czwartek uchwałę w sprawie obrony dobrego imienia św. Jana Pawła II.

Orędzie marszałek Witek. "Jan Paweł II to nasza tożsamość, fundament i spoiwo"

Jak mówiła marszałek Witek, Polacy - niezależnie o tego, w co wierzą i jakie mają poglądy - mają wspólne insygnia tożsamości: orzeł biały, biało-czerwona flaga, obraz Matki Boskiej Częstochowskiej i portret Jana Pawła II. - W najsmutniejszych czasach to te symbole trzymały nas przy życiu, trzymały nas razem, dawały nadzieję na wolną, niepodległą Polskę - dodała.

Dziś na podstawie spreparowanych komunistycznych donosów chce się nam jeden z tych symboli zabrać, wierząc, że to nas podzieli. Służba Bezpieczeństwa próbowała zniszczyć Karola Wojtyłę, KGB próbowało go zabić. Nie udało się wtedy i nie uda się dziś. orędzie marszałek Witek

Podkreśliła, że "jedna z zagranicznych stacji telewizyjnych działających w Polsce opublikowała materiał przypominający najgorsze lata komunistycznej propagandy wymierzonej w podstawy naszego kulturowego dziedzictwa".

- Jan Paweł II to nasza tożsamość, fundament i spoiwo. Komuniści to doskonale wiedzieli, dlatego tak go niszczyli za życia. Dziś ich spadkobiercy robią to po jego śmierci. To wstyd stać z nimi po jednej stronie - oświadczyła Witek.

Dodała, że w czwartek Sejm "w geście sprzeciwu przeciwko tym haniebnym próbom niszczenia świętego Jana Pawła II" przyjął specjalną uchwałę. Podziękowała parlamentarzystom, którzy za nią głosowali i - jak oceniła - stanęli w ten sposób "po stronie dobra". - Nie dajmy się podzielić. Niech żyje Polska i pamięć o wielkim Polaku, bohaterze naszej wolność świętym Janie Pawle II - dodała Witek.

RadioZET.pl/PAP