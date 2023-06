Adam Niedzielski zapowiedział wprowadzenie drastycznych środków, aby przeciwdziałać nieprawidłowościom przy wystawianiu e-recept. - Mamy do czynienia z biznesem, a nie działaniem, którego celem jest troska o zdrowie pacjenta, to nie ma w ogóle nic wspólnego z medycyną - zaznaczył minister zdrowia.

- Mieliśmy dwa przypadki, w których zachodzi poważne podejrzenie, że bez badania przepisano silne leki przeciwbólowe i psychotropowe, które doprowadziły do śmierci pacjenta - przypomniał Niedzielski.

Konferencja Niedzielskiego ws. nieprawidłowości przy wystawianiu e-recept

Minister dodał, że najpierw zwrócił się do Izby Lekarskiej ws. nieprawidłowości. - Wysłaliśmy w ostatnim czasie cztery pisma, które zawierały dane 29 lekarzy, którzy nagminnie łamią prawo, wystawiając e-recepty bez badania pacjentów i robią to hurtowo - mówił.

Niedzielski stwierdził, że nie spotkało się to z żadną reakcją Izby. - Ja nie mam żadnej konkretnej informacji, by Izba Lekarska wyciągnęła konsekwencje wobec tych osób. Przypominam, że Naczelna Izba Lekarska i Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej są władni zawieszać prawo wykonywania zawodu i tym samym nie pozwalać na ten biznes receptowy - podkreślił.

Ponieważ samo środowisko lekarskie nie jest w stanie pozbyć się ze swojego grona czarnych owiec, czyli lekarzy, którzy nie tylko łamią zasady etyki zawodowej, ale łamią po prostu prawo i stwarzają zagrożenie dla zdrowia i życia pacjentów, ja zdecydowałem się podjąć drastyczne działania Adam Niedzielski, minister zdrowia

Niedzielski poinformował, że w piątek podpisał doniesienie do prokuratury, w którym wskazał 10 lekarzy, którzy według ministerstwa “mogli popełnić co najmniej pięć przestępstw”. - To jest fałszerstwo intelektualne, czyli poświadczenie nieprawdy w związku z niewykonanym badaniem, to są oszustwa, bo część recept jest refundowana, więc jest to wyciąganie środków publicznych. Kolejne to jest sprowadzenie niebezpieczeństwa dla zdrowia i życia publicznego i to na masową skalę oraz ułatwienie dostępu do środków odurzających - wymieniał. - Chcę bardzo wyraźnie powiedzieć, że w tej sprawie jestem w bezpośrednim kontakcie z panem ministrem Ziobro, prokuratorem krajowym - podkreślił.

Zapowiedział również wprowadzenie ograniczeń w systemie, które mają ograniczyć możliwość wystawiania dużej liczby recept. - Te ograniczenia przyjęliśmy na razie na poziomie bardzo wysokim, nie odpowiadającym normalnemu funkcjonowaniu, ale chcemy dopuścić w ten sposób sytuacje nadzwyczajne, gdy może pojawić się potrzeba większego wystawienia recept - wyjaśnił.

Niedzielski sprecyzował, że “na 10 godzin pracy lekarza może być standard wystawienia e-recepty 80 pacjentom”. - Oznacza to, że mniej więcej 300 recept będzie tym górnym ograniczeniem - dodał.

Ministerstwo finalizuje też rozporządzenie, które będzie ograniczało możliwość wystawiania recept na leki psychotropowe przy pomocy różnych platform i e-recepty. - Będzie to musiało być poprzedzone konsultacją, jeśli upłynął dłuższy czas od ostatniej wizyty - powiedział minister zdrowia.

- Ta sytuacja jest traktowana przeze mnie z bardzo dużą powagą. Uważam, że tu konieczne jest drastyczne działanie. Dlatego jest to zawiadomienie do prokuratury, zmiana regulacji i pewne ograniczenia - podsumował. Minister zdrowia zaapelował też do Izby Lekarskiej, aby zareagowała ws. lekarzy, którzy zachowują się nieetycznie, narażając zdrowie i życie pacjentów.

RadioZET.pl