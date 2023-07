"Nowe zagrożenie" przy polskiej granicy. "Mielibyśmy ich w dwie godziny w Warszawie"

Szef rządu Mateusz Morawiecki w czwartek podczas konferencji prasowej nieopodal granicy polsko-białoruskiej mówił o zagrożeniu ze strony Rosji oraz perspektywie nowego większego niebezpieczeństwa, jakim jest pojawienie się na Białorusi oddziałów najemników z Grupy Wagnera.

Wagnerowcy? "Gdyby nie żołnierze, mielibyśmy ich w dwie godziny w Warszawie"

- Grupa Wagnera to wyjątkowo niebezpieczni najemnicy, bezlitośni i bezwzględni. Pokazali w Afryce, na Ukrainie i na Bliskim Wschodzie, jak się zachowują, jakich zbrodni wojennych się podejmują, co są w stanie zrobić na terenach, na których się pojawiają - powiedział premier.

Morawiecki podkreślił, że - gdyby nie praca funkcjonariuszy i żołnierzy chroniących polską granicę oraz środków, które rząd PiS przedsięwziął w celu jej wzmocnienia - to "mielibyśmy Grupę Wagnera w dwie godziny w Warszawie".

Premier nadmienił, że szef PO Donald Tusk "nie chciał chronić granicy", a jego ugrupowanie głosowało przeciw budowie zapory na granicy. - Polityka Tuska i PO to polityka naiwności chłopców w krótkich spodenkach czy polityka grania w niemieckiej orkiestrze, której zawsze pasowała nielegalna imigracja i osłabianie Polski - ocenił Morawiecki.

Morawiecki: Kupujemy supernowoczesną broń, czuwamy nad bezpieczeństwem

- My odtwarzamy jednostki wojskowe, kupujemy najnowocześniejszy sprzęt z najwyżej rozwiniętych technicznie krajów świata. Stany Zjednoczone, Korea, Francja, Wielka Brytania, Szwecja. Z tych kierunków ściągamy broń, ale także zwielokrotniamy produkcję w Polsce. Rząd PiS w zakresie bezpieczeństwa prowadzi politykę dokładnie odwrotną do naszych poprzedników i do naszych politycznych przeciwników - oświadczył Morawiecki.

Kupujemy supernowoczesną broń, wzmacniamy naszą obecność na wschodniej flance NATO, to dlatego wy, mieszkańcy, możecie się czuć bezpiecznie. Możecie się czuć bezpiecznie, bo my czuwamy nad bezpieczeństwem. Organizacja bezpieczeństwa jest kluczem do zapewnienia spokoju i rozwoju dla wszystkich obywateli Polski. Premier Mateusz Morawiecki w Sutnie

Premier zaznaczył, że w ciągu ubiegłego roku zbudowano cały system perymetrii na granicy, który wyłapuje próby jej nielegalnego przekroczenia. - To jest rzeczywiste umocnienie granicy, podobnie jak obecność na miejscu funkcjonariuszy polskich jednostek wojskowych - podkreślił. - Ten nasz plan z całą mocą będziemy realizować - zadeklarował szef rządu.

RadioZET.pl/PAP - Adrian Kowarzyk, Robert Fiłończuk, Wiktoria Nicałek