LOT odwołał w czwartek 18 rejsów do Niemiec i na trasach z Niemiec do Polski zaplanowanych na piątek 17 lutego. Rzecznik przewoźnika przekazał, że odwołane loty zostały pomiędzy Warszawą a Frankfurtem, Warszawą a Monachium, Warszawą a Hamburgiem oraz Warszawą a Stuttgartem.

Anulowany został też wieczorny lot czwartkowy z Warszawy do Frankfurtu i z Warszawy do Hamburga. W sobotę (18 lutego) odwołany ma być rejs z Frankfurtu do Warszawy i z Monachium do Warszawy.

Odwołane loty do i z Niemiec. LOT nie miał wyjścia

Jak przekazał Moczulski, odwołane zostaną następujące loty w czwartek: LO383; LO401. Jeśli chodzi o piątek, to są to: LO384, LO381/2, LO379/80, LO383, LO351/2, LO353/4, LO375, LO402, LO399/400, LO393/4, LO373/4. W sobotę anulowane zostaną rejsy: LO384, LO376. Według Moczulskiego nie będzie zmian w lotach polskiego przewoźnika do Dusseldorfu i Berlina.

Duże lotniska niemieckie - Frankfurt, Monachium i Hamburg - poinformowały o odwołaniu wszystkich lotów pasażerskich w najbliższy piątek. Powodem jest całodniowy strajk, ogłoszony przez związki zawodowe. Jak w środę powiedział rzecznik frankfurckiego lotniska Dieter Hulick, pasażerowie powinni skontaktować się ze swoimi liniami lotniczymi i sprawdzić, czy mogą zmienić rezerwację na inne lotniska. Stowarzyszenie portów lotniczych ADV szacuje, że piątkowy strajk dotknie ponad 295 tys. pasażerów.

RadioZET.pl/PAP - Łukasz Pawłowski