Jak podaje Onet, wizyta Andrzeja Dudy oraz przedstawicieli misji dyplomatycznych w Polsce utrzymywana jest w tajemnicy. Próżno szukać wzmianki o niej na stronie Kancelarii Prezydenta czy MSZ. Według portalu funkcjonariusze Służby Ochrony Państwa sprawdzają obiekty, w których mają zatrzymać się goście.

Onet: Duda planuje kulig dla dyplomatów w Tatrach

Polski prezydent ma podjąć uczestników wycieczki uroczystym obiadem w Witowie. W planach jest też zwiedzanie Tatr i narty.

— To nie jest jeszcze pewne na 100 proc., ale planowany jest duży góralski kulig kilkudziesięcioma saniami, do których zostaną zaprzęgnięte konie — przekazuje w rozmowie z Onetem działacz PiS Jan Piczura, który jest także kierownikiem Wspólnoty Ośmiu Uprawnionych Wsi. Należy do niej Dolina Chochołowska.

Jak dodaje, w kuligu ma wziąć udział prezydent i dyplomaci. - Nie będziemy na tę okazję zamykać całej Doliny dla innych turystów - zaznacza. Jak podkreśla, tych powinno być już tam niewielu. W niedzielę kończą się ferie. [...] - W ten dzień większość gości, którzy dziś są w górach, będzie już w drodze do domów — podsumowuje rozmówca portalu.

Niewykluczone, że prezydent i część ambasadorów pojeździ na nartach w tym czasie. Pracownicy stacji narciarskiej Polana Szymoszkowa w Zakopanem nieoficjalnie przekazali, że w niedzielę przed południem stok częściowo ma być wyłączony z użytku dla zwykłych turystów.

