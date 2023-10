Operacja Neon w toku. Rząd wysłał kolejne samoloty do Izraela

Wojna w Izraelu, którą na nowo rozpoczął sobotni atak Hamasu na Tel Awiw i miejscowości przy granicy ze Strefą Gazy, stanowi niebezpieczeństwo również dla obcokrajowców. Na Lotnisku Ben Guriona utknęli m.in. uczniowie szkoły muzycznej z Chełma. Po nich oraz pozostałych obywateli RP, którzy chcą ewakuować się z Izraela, rząd wysłał trzy samoloty.

Chodzi o wojskowe C-130 Herculesy oraz vipowski Boeing 737. Początkowo rząd mówił o jednym samolocie, którzy poleci w kierunku Izraela. Minister obrony Mariusz Błaszczak napisał wieczorem w niedzielę na Twitterze: "Trzeci wojskowy samolot Boeing wyleciał właśnie z Warszawy do Izraela, żeby pomóc w ewakuacji Polaków do kraju. Na pokładzie są także wojskowi medycy".

Wojna w Izraelu. Rząd wysyła kolejne samoloty

Operacja pod kryptonimem Neon ma zapewnić bezpieczeństwo Polakom w Izraelu, którego władze ogłosiły w niedzielę stan wojny w całym kraju. "Nasze lotnictwo transportowe i wojska specjalne mają doświadczenie w tego typu operacjach m.in. ewakuacja Polaków z Wuhan w 2020 roku, dwa lata temu żołnierze zaangażowani byli w ewakuację ludności z zajętego przez talibów Kabulu" - poinformowało na Twitterze Dowództwo Generalne Rodzajów Sił Zbrojnych.

Najnowszy komunikat wydała również Ambasada RP w Tel Awiwie. "Podejmujemy wszelkie możliwe działania w trosce o bezpieczeństwo polskich obywateli, aby zapewnić im bezpieczny powrót do domu. W tym celu na bieżąco zbieramy informacje, które wpływają do nas na adres telaviv.wk.dyzurny@msz.gov.pl" - napisano na Twitterze.

Dyplomaci proszą o cierpliwość, ponieważ spływa do nich bardzo dużo wniosków ws. pomocy. "Osoby, które chcą wylecieć do Polski z Lotniska Ben Guriona, prosimy o przesłanie danych: imię, nazwisko, data urodzenia oraz nr paszportu na adres: telaviv.wk.dyzurny@msz.gov.pl" - dodano. Według doniesień medialnych, które powoływało się na MSZ, w Izraelu z powodu wojny z Hamasem utknęło ok. 400 obywateli RP.