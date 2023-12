Orędzie bożonarodzeniowe w TVP. Głos zabrał abp Gądecki

W wyemitowanym na antenie TVP w wieczór wigilijny orędziu abp Stanisław Gądecki podkreślił, że w noc Narodzenia Pańskiego wybrzmiewa dobitniej nasz głos dla życia. – Dla życia, które domaga się bezwarunkowego przyjęcia i szacunku, domaga się ochrony i troski zwłaszcza wtedy, gdy jest słabe, chore, i zagrożone – zaznaczył.

Nawiązując do ofiary rodziny Ulmów, stwierdził, że "nawet w otchłani zła można wybrać drogę dobrego Samarytanina, który idzie z pomocą zranionemu człowiekowi, ryzykując wszystko. Dowodząc, że miarą miłości jest miłość bez miary".

Orędzie abp Gądeckiego na Boże Narodzenie

Przewodniczący Episkopatu zachęcił, aby w tę błogosławioną i pełną duchowego światła noc popłynęła z naszych serc żarliwa modlitwa o pokój. – Módlmy się za wszystkie narody zranione terroryzmem i wojną, a w szczególności za Ziemię Świętą i Ukrainę, która potrzebuje z naszej strony gorącej modlitwy o sprawiedliwy pokój, a także pomocy materialnej – poprosił.

Abp Gądecki zwrócił uwagę, że "nasze zobowiązania do obrony życia ludzkiego i rodziny, do kształtowania sprawiedliwości społecznej według Ewangelii, do zabiegania w codziennym życiu o pokój i prawdziwą wolność wynikają z naszego własnego chrztu świętego". – Trzeba bowiem, abyśmy także dzisiaj, w nowych warunkach, dali światu wymowny przykład życia według Ewangelii – ocenił.

– A zatem pójdźmy pokłonić się Chrystusowi, który zstąpił do nas pośród nocy przygotowanej od tysięcy lat. Niech on rozjaśni mroki naszej codzienności, abyśmy na bolesne i radosne sprawy osobiste i naszej ojczyzny umieli spojrzeć na sposób Boży, czyli nie bez Boga, ale z Bogiem, bez którego każda ludzka istota marnieje – zachęcił przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski.

Źródło: Radio ZET/PAP