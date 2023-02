Tragedia na przejeździe kolejowym. Auto zostało niemal całkowicie zmiażdżone

Do tragedii doszło we wtorek po południu na oznakowanym, ale niestrzeżonym przejeździe przy ulicy Kolejowej w Ostrowcu Świętokrzyskim. Zgłoszenie służby otrzymały ok. godz. 16:20.

Ostrowiec Św. Tragiczny wypadek na przejeździe kolejowym

Jak przekazał rzeczniczka ostrowieckiej Komendy Powiatowej Policji podkom. Ewelina Wrzesień, samochód osobowy zderzył się z pociągiem relacji Ostrowiec Świętokrzyski-Kielce.

- Ze wstępnych ustaleń policjantów wynikało, że 41-letni mieszkaniec gminy Bodzechów wjechał osobowym hyundaiem na przejazd, wprost przed pociąg - relacjonowała w rozmowie z lokalnym portalem echodnia.eu. Na miejsce dotarły cztery zastępy straży pożarnej.

W mediach społecznościowych pojawiły się już zdjęcia z miejsca wypadku. Opublikował je profil "Ratownictwo Powiatu Ostrowieckiego" na Facebooku. Widać na nich niemal całkowicie zmiażdżony samochód.

- Po zderzeniu osobowy hyundai zatrzymał się pomiędzy torami. Mężczyzna był zakleszczony w środku. Strażacy uwolnili go i udzielali mu pierwszej pomocy do czasu przyjazdy załogi pogotowia - mówiła z kolei, także w rozmowie z echodnia.eu, mł. bryg. Barbara Majdak, oficer prasowa ostrowieckiej straży pożarnej.

Niestety, życia mężczyzny nie udało się uratować. Przybyły na miejsce lekarz stwierdził zgon. Na miejscu trwają już czynności pod nadzorem prokuratora, ustalana jest tożsamość poszkodowanego. Ruch pociągów został natomiast wstrzymany.

NAPISZ DO NAS Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś intrygującego lub bulwersującego? Chcesz, żebyśmy opisali ważny problem? Napisz do nas! Informacje, zdjęcia i nagrania możesz przesłać nam na informacje@radiozet.pl.

RadioZET.pl/PAP/echodnia.eu/Facebook