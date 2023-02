Dramat na trasie. Nie żyje jedna osoba. "Musieli wydobyć go z samochodu"

Do tragicznego wypadku doszło we wtorek ok. godz. 8:30 na drodze krajowej nr 79 w miejscowości Coniew niedaleko Piaseczna (woj. mazowieckie). Ze wstępnych ustaleń policji wynika, że kierujący autem osobowym z niewyjaśnionych przyczyn na prostym odcinku drogi zjechał na przeciwległy pas ruchu, doprowadzając do zderzenia z ciężarówką.

Jak poinformował w rozmowie z PAP oficer prasowy Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Piasecznie mł. bryg. Łukasz Darmofalski, pojazdami podróżowali tylko kierowcy, bez pasażerów.

Coniew. Wypadek na DK 79. Nie żyje jedna osoba

- Kierowca ciężarówki opuścił pojazd o własnych siłach. Jeżeli chodzi o kierowcę pojazdu osobowego, to strażacy musieli użyć sprzętu hydraulicznego, by go wydobyć ze środka samochodu. Niestety, obecny na miejscu zespół pogotowia stwierdził zgon mężczyzny - powiedział.

Dodał, że pojazd ciężarowy przewoził materiały sypkie nie stwarzające zagrożenia. Na miejscu pracuje policja i prokuratora. Droga została zablokowana, a policja kieruje pojazdy w kierunku tras objazdowych.

Zdjęcia z miejsca zdarzenia opublikowały w mediach społecznościowych m.in. Komenda Powiatowa Policji w Piasecznie oraz profil "Informacje na gorąco Powiat Piaseczyński" na Facebooku.

- Apelujemy do kierujących, szczególnie pojazdami ciężarowymi, o kierowanie się na objazdy wyznaczone przez policjantów z uwagi na fakt, iż obecnie droga jest całkowicie zablokowana, a utrudnienia potrwają przez najbliższe 4 godziny - przekazała asp. Magdalena Gąsowska z piaseczyńskiej komendy.

RadioZET.pl/PAP/Facebook