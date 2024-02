Po godzinie 16:00 Andrzej Duda spotkał się z dziennikarzami, by podsumować niejawną część Rady Gabinetowej. - Moim zasadniczym celem, który przyświecał mi w związku ze zwołaniem posiedzenia po raz pierwszy w okresie funkcjonowania nowego rządu pod przewodnictwem Donalda Tuska było jasne określenie, że z mojego punktu widzenia jako prezydenta RP te inwestycje (CPK, elektrownia atomowa - red.) mają dla Polski charakter fundamentalny - mówił prezydent.

- Szczegółowo omawialiśmy wszystkie kwestie związane z budową CPK i modernizacją polskiej armii. To sprawa naszego bezpieczeństwa - dodał. - Jestem zadowolony z tego spotkania. To była merytoryczna dyskusja na temat konkretnych działań, które są prowadzone i planowane. Co do samych inwestycji kontrowersji nie ma - są one potrzebne - stwierdził.

- Zagadnienia, które były dzisiaj omawiane, są i będą przedmiotem mojego politycznego zainteresowana. Jeśli będzie trzeba, zwołałam kolejną Radę Gabinetową. Będę te miejsca odwiedzał i rozmawiał z mieszkańcami obszarów, na których te inwestycje będą realizowane - zapowiedział.

Rada Gabinetowa. CPK na świeczniku, Tusk podał liczby

Wcześniej, podczas części dyskusji z udziałem mediów prezydent Andrzej Duda stwierdził, że "z jego punktu widzenia istotne jest to, aby najważniejsze inwestycje w kraju były realizowane, a Polska te rozwiązania po prostu uzyskała". - Chciałem, abyśmy dzisiaj o tym rozmawiali. Chciałem, abyście mi państw powiedzieli, jak to postrzegacie, ale przede wszystkim, jak widzicie dalszą realizację tych inwestycji - powiedział Andrzej Duda.

- To w ogóle ma znaczenie fundamentalne, przez to, jak widzicie dalszy harmonogram realizacji tych dalszych inwestycji, jest pytanie, na ile jesteśmy w stanie dotrzymać wcześniej przewidzianych terminów, na ile państwo uważacie, że te terminy są realne - mówił prezydent.

Do kwestii CPK odniósł się również Donald Tusk, który przytoczył kwoty wydane do tej pory na tę inwestycję. - Na CPK wydano do tej pory 2,7 mld zł. W spółce jest zatrudnionych 750 osób. Wynagrodzenie dla samego zarządu to 11 mln zł. Na promocję i lobbing wobec CPK wydano 27 mln zł. Na część kolejową wydano ok. 500 mln zł, choć nie powstał ani kilometr torów - wyliczał Tusk.

Zaskakująca deklaracja Dudy. "Nie wahajcie się"

Andrzej Duda stwierdził też, że "jeśli premier i ministrowie dostrzegają nieprawidłowości, które mogą prowadzić do wątpliwości, czy nie doszło do jakichś działań sprzecznych z prawem i być może doszło do przestępstw, to powinni wykorzystać odpowiednie organy państwa".

- Proszę działać i nie wahać się. Proszę składać odpowiednie wnioski do prokuratury, niech odpowiednie podmioty podejmują tutaj działania i badania. Mnie przede wszystkim zależy na tym, żeby to, co jest realizowane, było realizowane - mówił Duda.

Źródło: Radio ZET