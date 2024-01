Przemysław Czarnek zwyzywał słuchacza w Radiu ZET. Bogdan Rymanowski był zdumiony

Przemysław Czarnek był w środę "Gościem Radia ZET". Były minister edukacji odniósł się m.in. do osadzenia w więzieniu Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika, których sąd prawomocnie skazał za przekroczenie uprawnień i niedopełnienie obowiązków w związku z aferą gruntową. Poseł PiS, podobnie jak inni politycy tej formacji, uważa, że są to więźniowie polityczni.

Ostatnie godziny na wolności skazani politycy PiS spędzili w Pałacu Prezydenckim. Premier Donald Tusk zacytował artykuł kodeksu karnego o tym, że kto pomaga i ukrywa sprawcę podlega karze pozbawienia wolności do lat pięciu. Szef rządu zaznaczył jednak, że nie straszy prezydenta, ale zwraca uwagę, że w “kłopoty prezydenta wpuścił prezes Kaczyński”.

Przemysław Czarnek w Radiu ZET. "Tusk utracił honor"

Czarnek, odnosząc się do tej wypowiedzi, zagroził, że premier odpowie za obecne działania, gdy PiS odzyska władzę. Stwierdził również, że Donald Tusk utracił honor 10 kwietnia 2010 roku i nie powinien w ogóle odzywać się w przestrzeni publicznej.

Prowadzący Bogdan Rymanowski przeszedł następnie do zadawania pytań od słuchaczy, które zirytowały Czarnka. - Czy w świetle tego, że posłowie PiS-u nie uznają wyroku sądów...

- Nie ma wyroku sądu - przerwał Czarnek.

- A prezydent ukrywa prawomocnie skazanych byłych posłów, czy w Polsce potrzebny jest jeszcze sąd? Może niech wyroki wydaje prezydent po konsultacjach z ministrem Mastalerkiem - zacytował Rymanowski.

- Ten pan czy ta pani, która to napisała, niech się najpierw zastanowi, co pisze - odparł Czarnek.

Czarnek obraził słuchacza

Inne pytanie słuchacza brzmiało: Czemu zachowuje się pan skrajnie niekulturalnie w Sejmie, w dodatku do kobiet: odwracanie się plecami do pani marszałek, która do pana mówi, nie reaguje pan na zwrócenie uwagi, pokrzykuje pan na panią marszałek. Czy pana polityczny plan to bycie Niesiołowskim PiS-u?

Czarnek po wysłuchaniu pytania, rzucił: jest pan chamem, który nie potrafi odczytać zachowania posłów.

- Mówi pan to do tego słuchacza? - upewnił się dziennikarz.

- Tak, do tego słuchacza - potwierdził poseł PiS.

- Naprawdę? - nie krył zdumienia Bogdan Rymanowski.

- Jeżeli pan słuchacz mówi mi, że ja się zachowuję niekulturalnie, to nie widzi rzeczywistości - stwierdził Czarnek.

Opisywany fragment zaczyna się w 29 minucie 30 sekundzie nagrania

Źródło: Radio ZET