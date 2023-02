O tym, że rok 2022 będzie dramatyczny pod tym względem było wiadomo w październiku. Już wtedy okazało się, że cząstkowe dane z 10 miesięcy przekraczały cały 2021 rok. A i tamten był tragiczny pod względem samobójstw wśród dzieci i młodzieży. W 2021 roku 1496 dzieci i nastolatków poniżej 18. roku życia podjęło próbę samobójczą. 127 z nich zginęło.

Komenda Główna Policji na naszą prośbę przedstawiła statystyki za 2022 rok. Z przekazanych nam danych wynika, że wśród nastolatków w wieku 13-18 lat doszło do 2008 zamachów samobójczych – najwięcej ze wszystkich grup wiekowych. Komenda Wojewódzka Policji w Gdańsku zarejestrowała 383 takich sytuacji, Katowice 287, a Łódź 198 (informacje o zamach samobójczych policja prezentuje według swoich jednostek organizacyjnych, a nie z podziałem na województwa i powiaty). 188 prób samobójczych odnotowała KWP w Krakowie, 120 w Lublinie i 102 we Wrocławiu. W sumie zginęło 150 nastolatków.

Apel do MEiN i Ministerstwa Zdrowia

Do zamachów samobójczych dochodziło też wśród młodszych dzieci. Najwięcej znów zarejestrowała KWP w Gdańsku i Katowicach (po 14) oraz w Łodzi (13). Łącznie w 2022 roku 85 dzieci między 7. a 12. rokiem życia próbowało odebrać sobie życie. Sześć tych prób zakończyło się śmiercią.

W sumie policja w ubiegłym roku odnotowała 2093 próby samobójcze wśród dzieci i młodzieży. To wzrost aż o 40 proc. w porównaniu z 2021 rokiem. I są to dane niedoszacowane, bo nie wszystkie takie sytuacje są zgłaszane do służb. We wszystkich grupach wiekowych w Polsce w 2022 roku doszło do 14520 zamachów samobójczych. 5108 zakończyło się śmiercią. Głównie dotyczy to mężczyzn (ponad 4 tys.).

Jakie są powody tak dramatycznych zachowań wśród najmłodszych? - Najczęściej trafiają do nas dzieci i młodzież w głębokich kryzysach i te kryzysy dotykają całych rodzin - mówiła w rozmowie z portalem RadioZET.pl dr Aleksandra Lewandowska, konsultantka krajowa w dziedzinie psychiatrii dzieci i młodzieży. Jej najmłodszy pacjent, którego przywieziono na oddział po próbie samobójczej, miał niespełna osiem lat. - Coraz częściej dzieci doświadczają przemocy: rówieśniczej albo w rodzinie. Chodzi tu o przemoc fizyczną, psychiczną i seksualną. Przybywa nastolatków, kilkulatków z problemami emocjonalnymi, psychicznymi – wyliczała.

Dlatego Fundacja GrowSpace zbiera właśnie podpisy pod apelem do Ministerstwa Edukacji i Nauki oraz Ministerstwa Zdrowia, by w każdej szkole wprowadzić zasady prewencji suicydalnej. Chodzi m.in. o to by w każdej podstawówce czy liceum dostępny był psycholog, by przeciwdziałać przemocy w szkole i przeszkolić nauczycieli i rodziców, by potrafili pomagać osobom w kryzysie.

Co na to Rzecznik Praw Dziecka?

Od listopada, znając już cząstkowe statystyki dotyczące samobójstw i prób samobójczych wśród dzieci i młodzieży, próbujemy umówić się na rozmowę w tej sprawie z Rzecznikiem Praw Dziecka Mikołajem Pawlakiem. Chcieliśmy się dowiedzieć m.in., jakie działania podejmuje lub planuje rzecznik, by zatrzymać te tragiczne statystyki i poprawić jakość życia nastolatków. Prośby o rozmowę wysyłaliśmy czterokrotnie mailowo lub sms-owo (biuro prasowe nie odbiera telefonów).

Za pierwszym razem otrzymaliśmy odpowiedź, by czekać na decyzję RPD, za drugim, że nie ma możliwości przeprowadzenia takiej rozmowy, ale kiedy sytuacja się zmieni, biuro poinformuje nas o tym. Na dwie kolejne prośby nie otrzymaliśmy już żadnej odpowiedzi.

Potrzebujesz pomocy?

Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży – 116 111 (całodobowy, bezpłatny)

Bezpłatny telefon (800 12 12 12) i czat zaufania dla dzieci i młodzieży Rzecznika Praw Dziecka – czynny całą dobę

