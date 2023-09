Dziecko wypadło z okna na drugim piętrze budynku w Poznaniu. Chłopiec był pod opieką babci, która położyła go spać i poszła do innego pokoju. - Dziecko w ciężkim stanie trafiło do szpitala - przekazał w rozmowie z portalem RadioZET.pl mł. insp. Andrzej Borowiak, rzecznik prasowy wielkopolskiej policji.