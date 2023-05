Urszula Rozmarynowska, przewodnicząca rady miejskiej w Sieradzu (woj. łódzkie), zginęła w niedzielnym wypadu na drodze krajowej nr 74 w Wincentowie. W tym samym wypadku ciężko ranny został wiceprezydent tego miasta Rafał Matysiak.

Samochód osobowy, którym jechali, zderzył się z ciężarówką. Strażacy rozcinali osobówkę przy użyciu urządzeń hydraulicznych, by wyciągnąć poszkodowanych z wraku. Życia przewodniczącej rady miejskiej nie udało się uratować. Miała 63 lata.

O tragedii samorządowców z Sieradza poinformował prezydent tego miasta. "Dzisiaj we wczesnych godzinach porannych dotarła do nas smutna wiadomość. W wypadku samochodowym zginęła Urszula Rozmarynowska, przewodnicząca Rady Miejskiej w Sieradzu. Do szpitala w ciężkim stanie trafił Rafał Matysiak, zastępca prezydenta miasta Sieradza. Składamy najszczersze wyrazy współczucia rodzinie Pani Przewodniczącej i łączymy się z bliskimi Pana Wiceprezydenta w modlitwie o jego zdrowia" - poinformował na Facebooku prezydent Sieradza Paweł Osiewała.

Z relacji rzecznika KW PSP w Łodzi mł. bryg. Jędrzeja Pawlaka wynika, że 53-letni kierowca w ciężkim stanie został przetransportowany śmigłowcem LPR do szpitala w Łodzi. Według lokalnych mediów sieradzcy samorządowcy jechali do Warszawy na konwencję Prawa i Sprawiedliwości.

- Przybyli na miejsce policjanci ustalili wstępnie, że kierujący bmw 53-letni mężczyzna, wjeżdżając na drogę krajową 74 z drogi podporządkowanej, prawdopodobnie nie ustąpił pierwszeństwa przejazdu i doprowadził do zderzenia z samochodem ciężarowym marki volvo. Kierujący volvo 26-letni mężczyzna był w chwili zdarzenia trzeźwy – podała rzeczniczka Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi kom. Aneta Sobieraj.

RadioZET.pl/PAP - Agnieszka Grzelak-Michałowska