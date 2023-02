"Putin gotuje się do dalszej wojny". Szczyt Bukaresztańskiej Dziewiątki w Warszawie

W środę po południu w Warszawie odbył się szczyt Bukaresztańskiej Dziewiątki (B9). To format zrzeszający państwa wschodniej flanki NATO: Bułgarię, Czechy, Estonię, Litwę, Łotwę, Polskę, Rumunię, Słowację i Węgry. W szczycie uczestniczyli m.in. prezydent USA Joe Biden oraz sekretarz generalny NATO Jens Stoltenberg.

Biden: artykuł 5 jest nienaruszalny

Biden przypomniał, że B9 została powołana w 2015 roku, rok po aneksji Krymu przez Rosję. - Teraz zbliżamy się do pierwszej rocznicy kolejnej agresji Rosji i jesteśmy coraz bardziej solidarni, zjednoczeni, zobowiązani do wzajemnej i zbiorowej obrony z myślą nie tylko o Ukrainie, ale o demokracji, bezpieczeństwie i pokoju na całym świecie - podkreślił amerykański prezydent. Jego zdaniem od czasów II wojny światowej nie mieliśmy do czynienia z taką agresją, jaka ma obecnie miejsce w Ukrainie.

- Jesteśmy silni, coraz silniejsi. Mówię koleżankom i kolegom w tym gronie, że to zaszczyt, że mogę być z wami, tak silnymi sojusznikami w NATO - przyznał. Dodał, że szef NATO Jens Stoltenberg "naprawdę fantastycznie wywiązywał się ze swoich obowiązków". - Bardzo polegam na jego osądzie sytuacji - podkreślił Biden, dla którego szczyt B9 to ostatni punkt jego wizyty w Polsce.

Chcę też potwierdzić, że artykuł 5 - święty, nienaruszalny, podpisany przez NATO - oznacza zobowiązanie względem każdego narodu, każdego państwa NATO Joe Biden

- Wizyta prezydenta Bidena w Kijowie pokazała rosnące wsparcie USA dla Ukrainy i tej części Europy - powiedział natomiast wspomniany wyżej sekretarz generalny NATO Jens Stoltenberg. Zaznaczył, że "Putin nie przygotowuje się do pokoju, tylko gotuje się do dalszej wojny" i że trzeba "wzmocnić wsparcie dla Ukrainy".

fot. Od lewej na pierwszym planie: Joe Biden, Andrzej Duda i Jens Stoltenberg podczas szczytu B9, Mandel Ngan/AFP/East News

Głos zabrali również Andrzej Duda. - Agresja Rosji na Ukrainę zmieniła historię naszej części Europy i ma wpływ na sytuację bezpieczeństwa na całym świecie - oznajmił. - To, co chcemy zrobić dzisiaj, to zastanowić się wspólnie, w gronie najbliższych sojuszników, nad naszymi kolejnymi krokami przed szczytem B9 w Bratysławie oraz szczytem NATO w Wilnie, a także o możliwościach udzielania dalszego wsparcia Ukrainie - dodał prezydent Polski, inaugurując obrady.

Bukaresztańska Dziewiątka. Co to za inicjatywa?

B9 to regionalna inicjatywa Polski i Rumunii służąca koordynacji stanowisk oraz wymianie poglądów państw wschodniej flanki NATO na sprawy bezpieczeństwa. Formułę konsultacji w gronie tych dziewięciu krajów zainaugurowało spotkanie prezydentów w Warszawie w 2014 r.

W listopadzie 2015 r. w Bukareszcie państwa Europy Środkowo-Wschodniej podpisały wspólną deklarację połączenia wysiłków na rzecz zapewnienia silnej, wiarygodnej, zrównoważonej obecności wojskowej NATO w regionie.

RadioZET.pl/PAP