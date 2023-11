Pytania o 250 tys. złotych, które padały w „ Milionerach”, są zazwyczaj dość wymagające - dotyczą różnych tematów i sfer życia, a często wymagają precyzyjnej wiedzy lub umiejętności kojarzenia faktów i myślenia abstrakcyjnego. By przekonać się o tym na własnej skórze, wystarczy wejść w nasz quiz i rozwiązać kilka z nich.

W teleturnieju przez ponad 20 lat emisji padło łącznie 30 pytań o najwyższą kwotę, a na 5 z nich udzielono poprawnej odpowiedzi. Po raz ostatni doszło do tego we wrześniu 2022 roku, gdy uczestnik poprawnie wskazał kompozytora XIX-wiecznego utworu „Modlitwa dziewicy”.

By dojść do pytania o milion, uczestnicy i uczestnicy teleturnieju muszą ryzykować, jeśli chcą grać dalej. Próg gwarantowany to 1000 i 40 tys. złotych, więc w przypadku zdobycia 125 tys., dojścia do pytania o 250 tys., a następnie udzielenia błędnej odpowiedzi trzeba liczyć się z dużą stratą.

QUIZ: 15 pytań z Milionerów za 250 tys. zł.

Producenci teleturnieju podali, że nagrody w wysokości 250 tys. złotych zdobyło 12 uczestników startujących w latach 1999-2003 (w tym w dwóch odcinkach specjalnych), dziewięcioro w latach 2008-2010 (1 OS) i a 45 od 2017 roku.

Radio ZET/TVN/Milionerzy/Facebook - TVN