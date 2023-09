Rodzice z dzieckiem spłonęli na A1. Prokuratura podjęła decyzję ws. kierowcy bmw

Nie milkną echa wypadku na A1 w Sierosławiu (pow. piotrkowski, woj. łódzkie), w którym zginęli rodzice z dzieckiem. Jak mówiła Radiu ZET prokurator Anna Mosur, 31-letni kierowca bmw usłyszał dziś zarzut spowodowania wypadku ze skutkiem śmiertelnym. Grozi za to do ośmiu lat więzienia.

Na postawienie zarzutów miały pozwolić zebrane przez śledczych dowody. Prokuratura na razie nie mówi jednak o szczegółach. Nie zdradza, czy mężczyzna został przesłuchany, czy do tych zarzutów się odniósł. Nie wiadomo także, czy będzie w tej sprawie wniosek o tymczasowy areszt.

Tragedia na A1. Kierowca bmw usłyszał zarzuty

Minister sprawiedliwości i prokurator generalny Zbigniew Ziobro zapytany wcześniej na konferencji w Lublinie o śledztwo prowadzone ws. wypadku na autostradzie A1 powiedział, że jest ruch prokuratury w tej sprawie.

- Prokurator zdecyduje się stawiać zarzuty. Materiał dowodowy był gromadzony bardzo skrupulatnie, ale warunkiem postawienia skutecznego zarzutu […] było pozyskanie choćby wstępnej opinii biegłych. [...] Prokurator w oparciu o wstępną opinię biegłego będzie stawiał zarzuty podejrzanemu - oświadczył minister.

W sobotę 16 września br. po godz. 19 na autostradzie A1 w Sierosławiu w tragicznym wypadku z udziałem samochodów bmw i kia zginęła trzyosobowa rodzina, w tym 5-letnie dziecko. Ziobro poinformował w środę, że polska filia marki BMW nie posiadała narzędzi informatycznych pozwalających na uzyskanie dostępu do zapisów z samochodu i musiał sprowadzić je z zagranicy.

Jak przekazał, taki program udało się pozyskać z Niemiec we wtorek, a w środę od godzin rannych prowadzono już czynności związane z odtworzeniem tego wypadku. - Ustalenia te pokazują, że samochód bmw jechał z szybkością co najmniej 253 km/h. To pozwoliło prokuraturze, w oparciu o wstępną opinię, którą wydał biegły, przygotować dalsze czynności procesowe, które będą oznaczały przejście tej sprawy w inną fazę procesu - powiedział.

Wcześniej o pomoc ws. w ustaleniu prawdy zaapelowała także rodzina Patryka, Martyny oraz 5-letniego Oliwiera. "Może ktoś jechał 16 września autostradą A1 około godziny 19:00 i zwrócił uwagę na zachowanie kierowcy bmw" - czytamy na profilu Bandyci drogowi.