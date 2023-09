Rodzina spłonęła na A1. Wstrząsające relacje świadków ws. kierowcy bmw. "Jak szczur"

Śledczy wciąż wyjaśniają okoliczności tragicznego wypadku, do którego doszło w nocy 16 września na autostradzie A1 w Sierosławiu niedaleko Piotrkowa Trybunalskiego. Trzyosobowa rodzina spłonęła w samochodzie marki KIA, który uderzył w bariery energochłonne. W wypadku brało udział bmw, choć policja początkowo podawała informację tylko o jednym pojeździe - tym, którym podróżowała rodzina.

W sprawie wypadku głos zabrali świadkowie. Jedna z osób w rozmowie z “Faktem” wyraziła oburzenie zachowaniem kierowcy bwm - Nawet nie wyszedł do nas, by cokolwiek pomóc. Nic. Siedział jak szczur przy aucie, 200 metrów dalej - stwierdził rozmówca “Faktu”.

Wypadek na A1. Relacje świadków

Inna osoba opisała miejsce tragedii. - To straszne. Widziałem to na żywo. Wrak tego auta, wszędzie na autostradzie ubrania, buty, poduszki dziecka, coś ogromnie strasznego - powiedział dziennikowi naoczny świadek zdarzenia.

- Przejeżdżałem tam minutę po zdarzeniu. Myślałam, że auto się zapaliło, a ludzie uciekli - dodał inny rozmówca “Faktu”.

- Po przeczytaniu o tej tragedii nie mogliśmy dojść do siebie. Ogień był tam przeogromny - relacjonował kolejny świadek.

Zarzuty dla kierowcy bmw

Rzeczniczka Prokuratury Okręgowej w Piotrkowie Trybunalskim Magdalena Czołnowska-Musioł powiedziała we wtorek, że ślady na miejscu wypadku nie pozwoliły kategorycznie stwierdzić, kto spowodował wypadek i powtórzyła wyjaśnienia policji. - Prawdopodobnie doszło do nieustalonego zjechania przez pojazd marki kia, uderzenia w bariery. Bmw prawdopodobnie zahaczyło o ten samochód, ale to są wszystko hipotezy. Są one badanie i weryfikowane - mówiła Czołnowska-Musił, cytowana przez Wirtualną Polskę.

W czwartek minister sprawiedliwości i prokurator generalny Zbigniew Ziobro przekazał, że prokuratura postawi zarzuty kierowcy bmw. Dzień wcześniej Ziobro przekazał, że według ustaleń biegłego samochód bmw jechał z prędkością co najmniej 253 km/h.