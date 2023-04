Koszmarny wypadek na S6. "Kierowca wyszedł z pojazdu"

Na drodze ekspresowej S6 na wysokości Rusowa (woj. zachodniopomorskie) doszło do zderzenia czterech pojazdów. Dwie osoby zostały poszkodowane, w tym jedna ciężko. Jak podał "Fakt", to strażak z Państwowej Straży Pożarnej w Kołobrzegu, który został potrącony, gdy zatrzymał się by udzielić pomocy poszkodowanym.