Są nowe dane o pedofilii w polskim Kościele. "Mamy do czynienia z falą ujawnień"

Z przeprowadzonej kwerendy wynika, że w 2023 roku do diecezji i zakonów wpłynęły 82 zgłoszenia wykorzystania seksualnego małoletnich, w tym 35 spraw dotyczyło osób poniżej 15. roku życia. – W roku 2022 odnotowaliśmy 84 zgłoszenia, zaś w 2021 roku - 155 zgłoszeń – przypomniał ks. Piotr Studnicki. Zaznaczył, że "w Kościele w Polsce wciąż mamy do czynienia z falą ujawnień, która rozpoczęła się w 2019 roku". Zauważył również, że "około 1/4 obecnych zgłoszeń to są sytuacje dziejące się obecnie". – Fala ujawnień jest czymś pozytywnym, bo pozwala reagować na zło i udzielić pomocy skrzywdzonym. Natomiast bardzo przygnębiającym jest fakt, że tak znaczny procent przestępstw miał miejsce w ostatnich latach – zaznaczył.

– Te dane pokazują, że dramat wykorzystywania seksualnego małoletnich w Kościele to nie jest tylko przeszłość, ale wyzwanie, które stoi przed nami do przepracowania – ocenił kierownik biura delegata KEP ds. ochrony dzieci i młodzieży. Przyznał, że "u postaw wielu przestępstw jest bardzo duża niedojrzałość psychoseksualna sprawców, a to oznacza, że problem jest dużo bardziej skomplikowany niż mogłoby się wydawać". – Szczegółowa analiza danych za 2023 rok przeprowadzona przez Instytut Statystyki Kościoła Katolickiego zostanie opublikowana w połowie marca – zapowiedział.

Dzień modlitwy i solidarności ze skrzywdzonymi wykorzystaniem seksualnym

W pierwszy piątek Wielkiego Postu w Kościele katolickim w Polsce obchodzony jest dzień modlitwy i solidarności z osobami skrzywdzonymi wykorzystaniem seksualnym. W tym roku przypada on 16 lutego. – Tego dnia chcemy zwrócić uwagę, że we wspólnocie Kościoła są osoby, które zostały skrzywdzone wykorzystaniem seksualnym i przez lata mierzą się z jego skutkami. Poprzez naszą modlitwę i post chcemy towarzyszyć im na drodze zdrowienia – powiedział ks. Studnicki.

Przypomniał, że "choć sama idea tego dnia zrodziła się w odpowiedzi na krzywdę, której sprawcami są księża i zakonnicy, dziś Kościół chce objąć modlitwą wszystkich skrzywdzonych wykorzystaniem seksualnym, niezależnie od tego, kto jest sprawcą ich krzywdy". Jak zaznaczył, "osoby, które doświadczyły traumy w tym obszarze swojego życia, potrzebują konkretnej pomocy specjalistycznej, np. psychologicznej czy prawnej, ale często także wsparcia i towarzyszenia duchowego".

Pedofilia w Kościele. Papież zaostrzył procedury

30 kwietnia 2023 roku weszło w życie zaktualizowane motu proprio papieża Franciszka "Vos estis lux mundi" ustanawiające procedury mające na celu zapobieganie i zwalczanie przestępstw związanych z wykorzystywaniem seksualnym w Kościele. W tym dokumencie osoby dorosłe bezbronne zostały zrównane z małoletnimi. Za osobę bezradną uznano "osobę chorą z ułomnościami fizycznymi lub umysłowymi albo pozbawioną wolności osobistej, co faktycznie, nawet sporadycznie, ogranicza jej zdolność rozumienia lub chcenia, czy też w inny sposób przeciwstawienia się agresji". Natomiast za małoletniego dokument uznaje osobę poniżej osiemnastu lat.

W 2015 roku papież Franciszek zwrócił się z apelem do krajowych konferencji biskupich o zorganizowanie w poszczególnych krajach dni modlitwy i pokuty za grzechy wykorzystywania seksualnego osób małoletnich. W odpowiedzi na apel papieża, Konferencja Episkopatu Polski w 2016 roku ustanowiła taki dzień, który obchodzono po raz pierwszy w marcu 2017 roku.

Źródło: Radio ZET/PAP