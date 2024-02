Z powodu podwyżki podatku akcyzowego na tytoń Czesi nie mieli wyboru i ruszyli na polskie sklepy znajdujące się tuż przy granicy. Dziennik "Pravo" przytoczył komentarz Agnieszki, która pracuje w Chałupkach. Zdaniem cytowanej przez gazety kobiety aż 90 proc. kupujących papierosy to Czesi.

Gdyby różnica w cenie papierosów nie była tak kolosalna, z pewnością nie mielibyśmy do czynienia z takim zjawiskiem. Jednak według "Pravo" kwoty zdecydowanie różnią się. Patrząc na papierosy droższych firm, różnica cenowa może dochodzić nawet do 50 koron, co daje kwotę około 8 zł i 5 gr za paczkę papierosów. Dziennikarze przekonują, że gdy w czeskich przygranicznych sklepach pojawią się papierosy z nowymi banderolami akcyzy, cena może jeszcze pójść do góry.

Czesi szturmują polskie papierosy. Masowo je wykupują

Przypomnijmy, że wszystko zaczęło się 1 lutego. Wówczas akcyza na papierosy wzrosła do 10 proc. Dwa miesiące później - 1 kwietnia cena znów poszybuje w górę. Wszystko ze względu na wzrost podatku od akcesoriów do papierosów elektronicznych.

Dziennikarze z gazety "Prava" rozmawiając z jednym z mieszkańców Ostrawy dowiedzieli się, że on sam od kilku dobrych lat jeździ po papierosy do Polski. Problemem był tylko wybuch pandemii koronawirusa, która spowodowała zamknięcie granic, a tym samym pozbawiła Czechów sposobu na zaoszczędzenie.

Ceny papierosów: Czesi ruszyli do polskich sklepów

Chociaż podwyżka podatków ma skłonić do zmniejszenia sięgania po papierosy, czeski Narodowy Instytut Zdrowia przyznał, że nie zauważył spadku liczby palaczy, czy konsumpcji wyrobów tytoniowych. Według ekonomistów przyczyną jest jeżdżenie do Polski, gdzie za połowę ceny nasi południowi sąsiedzi mogą kupić papierosy.

Źródło: Radio ZET/pravo.cz